Javier Olivares solicita a Contraloría investigar uso de recursos públicos en Municipio de Navidad por documental del "Che" Guevara

El diputado Javier Olivares (PDG) expresó su firme rechazo a la exhibición de un documental sobre Ernesto "Che" Guevara, seguido de un conversatorio en dependencias del Salón de las Artes de la Municipalidad de Navidad, en la región de O'Higgins.

El congresista cuestionó que el municipio utilice recursos públicos para glorificar la figura del guerrillero, calificando esta acción como "inaceptable".

​Este viernes, el parlamentario presentó un oficio formal ante la Contraloría General de la República, buscando que el ente fiscalizador determine la legalidad de lo que considera un uso político e ideológico de la administración municipal.

​Al respecto, el legislador del Distrito 6 de Valparaíso fue enfático en señalar que el foco de la crítica no es la libertad de expresión en el ámbito privado, sino el origen del financiamiento:

​"Es una falta de respeto para los vecinos de Navidad y para todo el país que el dinero de sus impuestos se utilice para estas actividades. Si esto se realizara en espacios privados, a mí y a muchos no nos molestaría; el problema no es solo la figura del Che Guevara, sino que se haga con recursos públicos y en recintos municipales que financiamos todos los chilenos", afirmó.

El oficio tiene como objetivo principal fiscalizar la legalidad del financiamiento de este evento, el cual incluye la exhibición del documental y la realización del conversatorio programado para este sábado 11 de abril, exigiendo total transparencia sobre los gastos en publicidad y el uso de recursos humanos.

​Finalmente, el parlamentario reiteró que los municipios deben estar al servicio de las necesidades urgentes de la comunidad y no de agendas ideológicas particulares.

(Imagen: @javierolivaresnews)

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