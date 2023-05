Investigan caso de menor de dos años al que le habrían descubierto cocaína en la orina en Puerto Montt

La Fiscalía dio inicio a investigación por el caso de un niño de dos años que habría dado positivo a un test de droga que se le realizó en el SAR de Alerce en Puerto Montt, región de Los Lagos.

El fiscal Marcelo Maldonado señaló que "la Fiscalía Local de Puerto Montt recepcionó una denuncia que daba cuenta de un niño que asistía a un jardín infantil el cual había presentado sintomatología asociada al consumo de algún tipo de drogas y desde ese punto de vista fue recepcionada la denuncia que se hizo ante el personal policial".

En esta línea, explicó que "hemos dispuesto una serie de diligencias que tienen como objetivo establecer en primer lugar, cuál es el tipo de sustancia que habría ingerido y de qué forma llegó a su organismo. Pero también a quienes habrían suministrado o generado las condiciones y facilidades para que pudiera acceder a este tipo de sustancias".

De acuerdo a lo consignado por el Diario El Llanquihue la madre comentó que el niño fue llevado desde el jardín infantil hasta el recinto asistencial porque no despertaba.

"Lo vamos a buscar a las 16:30 horas, aunque me llamaron un poco antes, pero contestó mi esposo y dijo que era la tía encargada de la sala, quien le señaló que lo tenían en el SAR de Alerce y que el niño no reaccionaba. Cuando llego al SAR estaba en una sala y el doctor me dijo que estaba con los signos vitales bien. El niño estaba completamente helado", detalló la mujer.

En esta línea, indicó al medio citado que "le sacaron orina y en el hospital le encontraron un medicamento de adulto, que no sabemos cuál. Lo suben a la UTI (pediátrica) y quedé impactada porque me dijeron que tenía cocaína. Ello me dijo la doctora, y me hablaron muchas personas. Yo entregue a mi hijo bien y no he hablado con las tías".

PURANOTICIA