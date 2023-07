Investigan asesinato de adulta mayor de 75 años en Temuco: se encontró un mensaje cerca del cuerpo

Una adulta mayor de 75 años fue encontrada muerta y con signos de haber sido agredida en la comuna de Temuco, capital de la región de La Araucanía.

El macabro hallazgo se produjo durante la tarde de este viernes cuando una vecina vio abierta la puerta de la vivienda de la víctima, ubicada en la calle La Quebrada del sector Lomas de Mirasur, en la zona poniente de la ciudad.

Al ingresar a la casa, la testigo encontró al cadáver de la anciana amarrado, mismo que presentaba heridas en la cabeza, espalda y manos. En vista de un posible asesinato, el caso fue tomado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Roberto Barrientos, jefe de la Brigada de Homicidios (BH), detalló que la mujer de la tercera edad "vivía sola en el inmueble" y que "presenta evidentes signos de haber sido violentada".

En tanto, el fiscal Juan Pablo Salas indicó que "no se descarta ninguna hipótesis, pero el cuerpo presentaba signos de violencia. No hay antecedentes de acceso forzoso, eso es llamativo en este caso, porque la casa tiene una reja y una puerta. No sabemos cómo ingresaron los autores".

"Se encontró un mensaje cerca del cuerpo y se está periciando para ver su vinculación. No se trata de una amenaza, estamos revisando cuál es la vinculación que puede tener con el hecho, pero no es directamente una amenaza", acotó el persecutor.

