Instalan primera Lavandería Solidaria Social en sectores afectados por incendios en Viña

Diversas son las complicaciones que han debido enfrentar las miles de familias damnificadas por los incendios registrados a inicios de febrero en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y hasta en algunos sectores de Limache, en la región de Valparaíso.

Y es que con el fuego no sólo se perdieron miles de casas, sino que también todos los enseres que en ella había. Es así como con el paso del tiempo se ha ido generando otra preocupación: la suciedad de la ropa con la que quedaron y de la que recibieron.

Es bajo este contexto que la organización «Puentes de Amor» canalizó esta preocupación de los vecinos de las partes altas de la Ciudad Jardín, para comenzar a diseñar una estrategia, la que este viernes dio sus primeros frutos con la inauguración de la primera Lavandería Solidaria Social, que estará operada por los mismos vecinos.

Este novedoso servicio, que también cuenta con la colaboración del consejero regional Manuel Millones y la concejala Antonia Scarella, estará ubicado en la intersección de calle Sin Nombre con Luis Hurtado, paradero 10 de Villa Independencia, en Viña del Mar.

Marcelo Catril, vocero de la organización social, señaló a Puranoticia.cl que "con la ayuda de privados y gracias a la gestión del consejero regional Manuel Millones y «Puentes de Amor», en Villa Independencia se instala una Lavandería Solidaria Social, gracias a la maquinaria de la lavandería Mister Jeff, de la calle Arlegui, quienes donaron material para secadores; y una familia viñamarina regaló una lavadora".

Pero eso no es todo, pues durante los próximos días se abrirá otro punto de servicio, el que estará ubicado en el campamento Manuel Bustos. "La idea es multiplicar todas las que se puedan. Por eso se hace el llamado al mundo privado y nosotros, como «Puentes de Amor», canalizamos los lugares donde se puedan instalar estas Lavanderías Solidarias Social", sostuvo Catril.

De igual forma, planteó que "a la gente le regalan ropa y ahora la pueden lavar porque hubo muchos días en los que les regalaban ropa y no la ocupaban o las botaban porque no tenían dónde lavarlas, entonces ahora, donde haya luz y agua, se pueden instalar estas pequeñas lavanderías populares en pasajes, poblaciones y donde se pueda, porque la gente necesita tener dignidad, la que pasa por la limpieza".

El ex sacerdote expuso también que "estamos contentos con esta iniciativa y nosotros como organización «Puentes de Amor» buscamos los lugares para que otra gente que pueda ayudarnos pueda hacerlo y de manera efectiva con la salud y la limpieza de nuestros vecinos".

En tanto, Marcos Maganza, de la lavandería Mr. Jeff, comentó que "además vamos a ofrecer a la gente el servicio de delivery para que así puedan lavar sus frazadas, sus cubrecamas y ropa grande, que es más difícil de trasladar. La idea es prestar un servicio completo a la comunidad”.

El core Millones subrayó que "el Estado siempre es ineficiente y lento, y uno observa que las comunidades se han estado levantando solas, y dentro de la necesidades que pudimos descubrir y que nos empezó a pedir la comunidad, era algo tan sencillo como poder lavar su ropa, lo cual no existe porque no hay energía, no hay agua y porque todo se quemó. Por lo tanto, decidimos lanzar esta lavandería social para ir en ayuda de las familias damnificadas".

