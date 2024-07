Inspeccionan faenas de la futura estación Valencia del Tren Limache-Puerto en Quilpué: Obras tienen un 40% de avance

Para constatar en terreno el avance de las obras de la futura estación Valencia, autoridades, junto a directivos de EFE, al equipo del proyecto y representantes de la empresa constructora, realizaron un recorrido por la faena.

En el lugar, pudieron conocer detalles de las distintas etapas realizadas hasta la fecha, en los diferentes frentes de trabajoactivos: ferroviario, eléctrico, obras civiles, sistemas de comunicaciones y señalización, entre otros.

“Ya se está viendo, se está haciendo realidad el sueño de todos los vecinos del sector, de poder contar con una estación el próximo año. Esto es parte de un conjunto de inversiones que tenemos programado como EFE para los próximos 3 años, que van en director beneficio de nuestros usuarios de EFE Valparaíso. Estamos contentos y no tenemos que olvidar a la comunidad de este sector, que fueron los principales impulsores de esta iniciativa que va en beneficio, no solo de ellos, sino que de toda la comunidad y todo el Gran Valparaíso que está muy expectante y que quiere mucho este servicio”, expresó la Presidenta de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti.

La principal novedad que puede verse hoy es la instalación, en el sector norte, de las losas que son la base del futuro andén, desde donde los pasajeros podrán abordar el tren con dirección Puerto, tal como lo destacó el Gerente General de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra. “Lo que ya podemos ver es cómo el andén del lado norte ya está prácticamente construido, se están instalando las losas y todas las obras subterráneas que también están por debajo de esta zona”, señaló el ejecutivo.

Para materializar esta fase, se trabajó previamente en la construcción de sólidas fundaciones donde se instalan las vigas que soportan estas losas. El Jefe de Proyecto de Estación Valencia, informó sobre el avance de la iniciativa. “Estamos cercanos al 40% y ya podemos tener a la vista el andén norte de la estación. Hay una multitud de trabajos que son previos a la instalación de estas losas. Lo primero son cosas que no se ven, todo el sistema de señalización hoy día que se requiere para los trenes tengan automatismos puedan operar. También tenemos a la vista la lo que es la alta tensión, la media tensión, la baja tensión, la fibra óptica, hay una multiplicidad de servicio, que no son obras civiles, que no se ven propiamente tal, pero que son condición necesaria para poder tener activa una estación.”

Agregó que, una vez concluida la instalación de la zona norte, comenzará la instalación de losas en el sector sur. Como fase preparatoria a esta faena, en meses anteriores se realizó un proceso de reforzamiento del talud, a través del sistema de soil nailing, mediante una pantalla metálica conhormigón proyectado y anclajes.

Una de las preguntas que han plantado vecinos es cómo cruzarán de un andén al otro. Tal como sucede en otras estaciones, este paso será bajo nivel, es decir, un túnel que conectará ambos andenes, pero con la ventaja de que contará con ascensores para facilitar el desplazamiento de los usuarios, especialmente de las personas mayores, personas con discapacidad, coches de bebé, etc.

Para la construcción del paso desnivelado, en los últimos meses se ha realizado el apeo de las vías férreas. Esta faena consiste en la instalación de vigas transversales y paralelas para sostener los rieles por donde transita el tren. Se trata de una especie de puente que sostiene la vía y que permite iniciar la excavación. Previo a esto, se realizó la modificación del tramo de una de las vías con el fin de eliminar la curva en el sector de la nueva estación y dejarla recta en esa zona.

Operación ferroviaria

El principal desafío de este proyecto ha sido desarrollar las obras de la nueva estación con el servicio ferroviario funcionando. Si bien, esto implica que el proceso sea más largo, permite seguir ofreciendo transporte a miles de personas que cada día deben usar el tren para trasladarse entre las comunas del interior y la costa.

En este sentido, dado que los trabajos requieren de una intervención directa en las mismas vías, el método constructivo consideró establecer un by pass en el sector de Valencia. Así, las faenas se concentran en una vía, mientras la operación ferroviaria continúa en la otra. Ahora las actividades están focalizadas en la vía 2 y, durante el mes de agosto, se realizará el cambio a la vía 1, para lo cual ya se han realizado las faenas de instalación de desviadores, que son los que permiten que el tren se cambie de vía. Además, se han instalado las casetas para el personal que supervisa en terreno esta operación.

Con este método se puede avanzar con seguridad, resguardando la operación y el desarrollo eficiente de las obras. La seguridad es un aspecto prioritario para la empresa y, por lo tanto, para funcionar con el by pass, se aplica un riguroso protocolo que obliga a operar un intervalo mayor entre trenes. Pero, para mitigar esta disminución en la frecuencia, se implementó un refuerzo con trenes dobles e inyecciones de trenes vacíos desde la estación Sargento Aldea.

En esta línea, el Gerente General de EFE explicó que “prontamente, a mediados de agosto, bascularemos el bypass hacia la otra vía, mantendremos una operación tipo bypass pero, en el otro sector, para que puedan avanzar las obras en la zona sur. Esperamos que, en el último trimestre, más o menos a finales de octubre poder terminar las obras asociadas a las vías y con eso poder retomar la operación por las dos vías. En ese sentido, por esa fecha ya vamos a terminar estas detenciones que se realizan para la construcción de la estación, vamos a poder retomar la operación por dos vías, mientras sigue avanzando el resto de las obras que esperamos que, a mediados del próximo año, pueda estar finalizada la Estación Valencia para el uso de los pasajeros”.

Cuando concluyan las faenas ferroviarias en la vía 1, se eliminará el by pass y se liberarán ambas vías, retornando a la frecuencia habitual de los trenes. Se estima que esto sucederá el último trimestre de este año. A partir de ese momento, continuarán sin obras sin afectar mayormente la operación y con la expectativa de poner en marcha la nueva estación Valencia a mediados del próximo año.

Otro de los aspectos que considera la Estación Valencia para su etapa de operación es la futura combinación con buses. Al respecto, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Edgardo Piqué, destacó el trabajo colaborativo con EFE para potenciar la movilidad de las personas. “Acá hay en la actualidad aproximadamente 100 trabajadores hombres y mujeres que están aportando al desarrollo de la movilidad en la región y, por cierto, destacar que EFE está haciendo un esfuerzo importante por la intermodalidad, no solamente en esta estación, sino que también en otras estaciones de EFE en la región para que puedan conectarse con otros sistemas de transporte”, puntualizó.

Por su parte, la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, manifestó la satisfacción por el avance de las obras. “La revitalización de los trenes para Chile es un compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, toda obra y todo avance que vaya en esa dirección es una prioridad para nuestro gobierno y reafirmamos nuestro compromiso en esta visita inspectiva, que nos trae muy buenas noticias, estamos con un 40% de avance en una obra que es muy anhelada por la comunidad del sector de Valencia de Quilpué, que pretende beneficiar a cerca de 750 mil personas al año, es un importante avance en movilidad en la región de Valparaíso y que se suma a otros proyecto a los que hemos puesto prioridad como Gobierno, como la llegada de 5 trenes nuevos proyectados para 2026, la extensión del tren hacia La Calera y, por supuesto, el tan anhelado tren que va a unir la región de Valparaíso con Santiago”, expresó.

IMÁGENES:

PURANOTICIA