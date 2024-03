Innovadora técnica para operar hernias abdominales se realizó por primera vez en hospital Dr. Eduardo Pereira

Por primera vez en el hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP) y en la región de Valparaíso, se realizó un innovador procedimiento para reparar hernias abdominales, denominada Técnica Extraperitoneal (TEP) la cual es mínimamente invasiva y consiste en crear a través de 3 pequeñas incisiones de aproximadamente 1 centímetro cada una, un espacio virtual en la cavidad abdominal del paciente por medio de un mecanismo de “inflado y disección” con dióxido de carbono (Co2), para posteriormente insertar una malla preformada tridimensional anatómica que corrige el defecto herniario.

Esta operación fue realizada por los médicos cirujanos del equipo de Pared Abdominal y Hernias del Servicio de Cirugía del HEP, Dr. Carlos Díaz de Valdés y Dr. Alejandro Rodríguez, quienes aprovecharon el tiempo restrictivo de la pandemia y posterior, para estudiar entre otras materias, esta innovadora técnica que ahora están aplicando en el hospital Dr. Eduardo Pereira con muy buenos resultados. Cabe destacar que aprendieron de cirujanos de la Sociedad Chilena de Pared Abdominal y Hernias (SPAH), encabezados por el Dr. Agustín Álvarez y el Dr. Gabriel García, entre otros.

La cirugía laparoscópica extraperitoneal, según explicó el Dr. Díaz de Valdés, evita que el cirujano ingrese a la cavidad abdominal del paciente, accediendo a través de un espacio virtual entre el músculo y la aponeurosis -tejido que envuelve los músculos y les da su resistencia- disminuyendo los riesgos y complicaciones asociados a una cirugía abierta. Se trabaja “a distancia de la hernia”, como una forma de describirlo.

La paciente a la cual se le aplicó esta técnica, es la Sra. Gloria Torres Molina, de 63 años, residente de Casablanca, quien presentaba 4 hernias (2 hernias inguinales y 2 crurales). Según relató, ha tenido una excelente experiencia con esta cirugía.

“He tenido una excelente recuperación, el mismo día de la operación me levanté a tomar once en la tarde/noche en mi casa. Mi hija me quería llevar comida a la cama pero me sentía tan bien que me pude levantar”, relata la Sra. Gloria quien fue sometida a la intervención quirúrgica en la mañana y dada de alta en la misma jornada, por la tarde.

“Me sentí muy bien, al otro día ya estaba haciendo mi vida normal”, reiteró, agregando que “incluso cuando tuve cesárea tuve más molestias que con esta operación”.

Antes de la cirugía, comentó la Sra. Gloria, “me daban dolores muy fuertes de la hernia, caí como 3 veces a la Posta en Casablanca. Por eso ahora estoy feliz porque me siento muy bien, como que nada me ha pasado”.

“Ojalá sigan practicando esta técnica en más pacientes porque al menos para mí ha sido excelente experiencia, he tenido una recuperación muy rápida”, dijo la Sra. Gloria, destacando además que “el equipo médico me ha atendido muy bien, los médicos, las enfermeras, los TENS, todos muy amables y me explicaron todo lo que me hicieron detalladamente”.

En tanto, el Dr. Díaz de Valdés se manifestó muy conforme, señalando que “ha sido realmente gratificante ver cómo la paciente ha respondido al tratamiento. Casos como los suyos nos impulsan como institución a continuar explorando y aplicando técnicas innovadoras. Es fundamental para nosotros garantizar no solo la efectividad del procedimiento, sino también la comodidad y bienestar de nuestros pacientes durante todo el proceso de recuperación”.

Explicó que si esta cirugía se hubiese hecho de manera tradicional, es decir de manera abierta, la paciente habría sufrido mucho más dolor post operatorio y ni siquiera podría haber caminado bien después en su casa, porque presentaría molestias en ambas regiones inguinales dada la recuperación más prolongada que requieren las heridas en la cirugía abierta.

