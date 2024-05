Informe desmenuza detalles del déficit de $1.193 millones en el Municipio de Algarrobo: Tesorera efectuó 107 transferencias en dos años

Nuevos antecedentes en torno al millonario desfalco en la Municipalidad de Algarrobo dio a conocer la Contraloría Regional de Valparaíso tras develar las conclusiones de una investigación llevada a cabo en la entidad que administraba el ahora renunciado alcalde José Luis Yáñez, y cuyos datos están contenidos en el «Informe Final N°118, de 2024», documento de 47 páginas al que pudo acceder Puranoticia.cl.

Antes de pasar a detallarlos, vale explicar que el objetivo central de la investigación del órgano fiscalizador era verificar las irregularidades relacionadas con giros efectuados mediante transferencias bancarias durante los años 2022 y 2023, por parte de Belén Carrasco, la tesorera municipal de la época –además de ex pareja del Alcalde–, a personas cercanas a ella y parientes del ex jefe comunal, sin que exista un vínculo contractual ni prestaciones de servicios que respalden tales desembolsos

En específico, se buscaba comprobar que estas transferencias se encuentren debidamente respaldadas y se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias; cuantificar el monto girado por la Tesorera Municipal a personas que no tenían vínculo contractual ni hayan prestado servicios a la Municipalidad de Algarrobo; y determinar los mecanismos de control existentes en el proceso de conciliaciones bancarias.

PRECISAN CIFRAS DEL DÉFICIT

La primera conclusión a la que arribó la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado indica que se comprobó que la Tesorera Municipal, entre el 1 de junio de 2021 y el 7 de noviembre de 2023, efectúo 107 transferencias bancarias por 1.193 millones de pesos ($1.193.292.004) para pagar a personas y proveedores que no prestaron servicios ni tenían vínculo contractual con el Municipio. No obstante, se advirtió que dos transferencias fueron rechazadas por la suma de $30 millones.

(N. de la R.: Indicar que Contraloría compartió el informe con los nombres tachados).

De igual forma, se determinó que tres personas que percibieron parte de las citadas transferencias bancarias, efectuaron devoluciones por casi 60 millones ($59.600.000).

También se constató que tanto un sobrino como un primo del ex alcalde José Luis Yáñez percibieron transferencias bancarias por $137 millones y $125 millones, respectivamente, sin haber prestado servicios en el Municipio de Algarrobo.

Cabe hacer presente que dichas situaciones "infringen el principio de legalidad", según estableció la Contraloría, que también indicó en su informe que "vulneran gravemente el principio de probidad administrativa". Por tal motivo, se instruyó un sumario administrativo por los hechos descritos, el cual comenzó en noviembre de 2023.

ROL DE LA DIDECO Y EL JURÍDICO

Otro de los hechos detectados en este estudio dicen relación con que las transferencias por $1.193.292.004 realizadas a personas que no prestaron servicios en la Municipalidad de Algarrobo fueron hechas por Belén Carrasco y aprobadas por el propio alcalde José Luis Yáñez, así como también por la ex Directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) y el ex Director Jurídico, sin que ninguno de estos dos últimos tomara medidas de control para resguardar que dichos giros se efectuaran correctamente.

Por este motivo, el «Informe Final N°118» será remitido al fiscal del sumario para que determine las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados. De igual forma, se remitió copia al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), atendida una querella interpuesta. Además, la Contraloría Regional de Valparaíso formulará el respectivo reparo en el Tribunal de Cuentas de la propia entidad.

En la instancia también se detectó que la Municipalidad de Algarrobo no cuenta con manuales que describan los procedimientos administrativos relacionados con Tesorería Municipal ni con procesos de pago mediante transferencias electrónicas de las nóminas de proveedores, como tampoco de manuales que regulen el manejo de cuentas corrientes bancarias, la elaboración de conciliaciones, la operación de los fondos fijos y el funcionamiento de la caja en el Municipio. Por tal motivo se les ordenó acreditar la elaboración de dichos documentos junto a modificar el reglamento interno.

Pero es que, además, la casa edilicia no formalizó en ningún acto administrativo el nombramiento de Belén Carrasco como Tesorera Municipal durante el tiempo que ejerció dichas labores. Por ello, deberán adoptar medidas para que esto no se repita.

CONCILIACIONES BANCARIAS

También se comprobó que la Municipalidad de Algarrobo no ha efectuado las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente «Fondos Ordinarios», lo que fue advertido por Contraloría en su «Informe Final Nº906, de 2021», por lo que deberán acreditar la regularización de dicho proceso conciliatorio.

También se advirtió que las nóminas de pago a proveedores, efectuadas por transferencias bancarias y obtenidas del sistema Amisoft, "no están protegidas desde su origen para evitar posibles adulteraciones", por lo que se le ordenó al Municipio de Algarrobo que concrete medidas para que el nuevo proceso licitatorio del sistema informático le permite proteger las nóminas de pago.

Otro hecho detectado es que el ex alcalde José Luis Yáñez habría intervenido en los procesos disciplinarios iniciados, mediante dos decretos alcaldicios de 2021, relacionados con la empresas Amisoft. Según la Contraloría, el ex militante de la UDI habría presionado al fiscal del proceso para direccionar su resultado, por lo que se le ordenó al Municipio de Algarrobo que concrete el sumario administrativo.

Por último, se verificó que la casa edilicia contrató a honorarios en cuatro oportunidades a un hombre que no identificaron en el informe, por $34 millones, para efectuar labores como elaborar las conciliaciones bancarias.

No obstante, en los informes que entregó no se demuestra que haya realizado tal función. Además, esta persona recibió $1,8 millones en diciembre de 2023, pese a que el Municipio puso término anticipado a su contrato. Ante esto, deberán informar las gestiones para devolver el monto pagado, junto al sumario iniciado sobre estas materias. De igual forma, la Contraloría procedió a adicionar la suma pagada en exceso al reparo indicado con anterioridad.

