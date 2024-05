“Indignante”: Gremios emplazan a Mundaca y al Gobierno por demora en soluciones tras problemas eléctricos de edificio Esmeralda

Una profunda crítica a la poca urgencia que se le ha dado a la seguridad de las y los funcionarios públicos que trabajan y atienden público en las distintas oficinas del edificio Esmeralda (también conocido como edificio de la exintendencia) hicieron los gremios ANEF Región de Valparaíso y Anfubienes Región de Valparaíso, a propósito del último amago de incendio ocurrido este jueves en pleno horario de atención a público, lo que obligó a evacuar el inmueble generando preocupación de los ciudadanos que estaban en el lugar, y decepción de los trabajadores que aún no entienden por qué las autoridades regionales demoran tanto en encontrar otro lugar para trabajar y dar las cuotas mínimas de seguridad para realizar sus labores de servicio público.

A fines del 2023 un ascensor explotó a la altura del subterráneo del edificio Esmeralda, inmueble en el que por décadas ha operado la intendencia, el Consejo Regional, los servicios del Estado y hace unos años, con el cambio de modalidad, la Delegación Presidencial Regional y el Gobierno Regional, generando consigo un incendio que encendió las alarmas sobre el estado del edificio que data de los años ‘80.

Debido a esta situación, se tomó la determinación de que varias reparticiones iniciaran teletrabajo debido a los riesgos latentes en el edificio, respaldado por un lapidario informe de la SEC, que concluía que era imposible adaptar la construcción a la normativa vigente para que el sistema eléctrico esté en regla tal como se encuentra construido el edificio, por lo que los dueños del lugar, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales ofició a todos los servicios que funcionaban en el edificio para, debido a los riesgos, se instalaran “a la brevedad” en otro lado.

Hasta la ministra del Interior, Carolina Tohá, entró en la discusión, pidiéndole al gobernador Rodrigo Mundaca alternativas para trasladar a los funcionarios debido al estado en el que se encuentra el edificio.

Paralelamente, la Dirección de Obras emitió un pronunciamiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo al respecto, en el que también habla de desalojar el inmueble que no tiene recepción municipal definitiva: “Hemos procedido a redactar una resolución en la que se les conmina a no hacer uso del edificio y un plazo perentorio para reiniciar la regularización del edificio presentada en el año 2000, para lo cual deben primeramente presentar carta de responsabilidad de un profesional arquitecto y de un ingeniero para aprobar el permiso de edificación, aportando nuevos planos documentos y proyectos de especialidades de acuerdo a la OGUC, y luego obtener la recepción municipal, incluyendo refuerzos estructurales, regularizaciones de servicios cuyas normas hayan variado en el tiempo de ser necesario, salvo su distinta opinión”.

Específicamente en la resolución N°33 del 12 de enero de la DOM porteña, su director Matías Valdés, señala, claramente, lo siguiente: “Ordenándose a la Administración del Edificio Esmeralda abstenerse hacer uso de este de forma inmediata a la notificación de la presente resolución, por cuanto no se encuentra recibido municipalmente”.

La máxima autoridad regional se puso a buscar otros lugares para instalarse y consultó a la Contraloría General de la República si les permite funcionar con la modalidad de teletrabajo, a lo que ésta respondió, el 14 de febrero, que “se deben tomar a la brevedad las medidas pertinentes para disponer, a través de los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico, de uno o más inmuebles que permitan a los servidores públicos que desempeñan sus funciones en ese edificio, realizar sus labores normalmente y en las condiciones de seguridad requeridas, informando sobre el cumplimiento de ello en un plazo máximo de 30 días hábiles a la Contraloría Regional de Valparaíso”, además de conminar a la Seremi y a la DOM a llevar a cabo “las acciones necesarias que permitan la regularización del edificio siniestrado, cumpliendo con la normativa urbanística vigente e implementando las medidas de seguridad atingentes”.

Sin embargo, respecto al teletrabajo solicitado por Mundaca, la Contraloría señaló que “tal medida será procedente en los términos previstos en el artículo 1°, inciso primero, de la ley N°21.652, con las limitantes que esa norma prevé, esto es, que el número máximo de servidores que podrán quedar afectos no puede exceder del 20% de la dotación máxima de personal de servicio, los que, en todo caso, deberán realizar presencialmente labores en las dependencias institucionales, al menos, tres jornadas diarias dentro de la jornada semanal”, pero también indica que “en caso fortuito o fuerza mayor -lo que de acuerdo con el artículo 45 del Código Civil, requiere la ocurrencia de un imprevisto al que no es posible resistir-, y así lo acreditara fundadamente la autoridad, de manera excepcional y esencialmente transitoria, esto es, en tanto se habiliten los inmuebles que permita a la Administración realizar sus labores en forma presencial -lapso que no puede extenderse más allá del aludido plazo de 30 días hábiles-, podrá adoptar la modalidad de trabajo remoto, asegurando siempre la continuidad de la función pública e implementando medios idóneos, veraces y verificables de control de esta medida”.

Se iniciaron gestiones para que el edificio Esmeralda sea desalojado por completo, para lo cual se debía trasladar a todas las reparticiones públicas a otro inmueble, surgiendo la posibilidad de arrendar el edificio Grace, ubicado a un costado de la plaza Sotomayor. El gobernador Mundaca expuso a La Estrella de Valparaíso tras lo ocurrido esta semana que “se necesitan recursos para emigrar, en tanto se realice la recepción municipal, se normalice y adecúe a la norma eléctrica y su reparación. Esperamos una definición de la Subsecretaría del Interior, que es quien ha asumido la responsabilidad de salir del edificio de Melgarejo". Adicionalmente, se iniciaron gestiones con la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de agilizar el financiamiento respectivo para poder arrendar otro inmueble y hacer efectivo cuanto antes el traslado de los funcionarios. El seremi de Bienes Nacionales, Tomás Covacich, contó al matutino que “se solicitaron profundizar todas las medidas de resguardo hasta concretar la relocalización de los servicios, cuyo trabajo, liderado por el Ministerio del Interior, dan cuenta de conversaciones avanzadas que podrían ser anunciadas en los próximos días, en la relocalización provisoria y normalización del edificio Esmeralda”.



Con todo, poco antes del mediodía de este jueves 9 de mayo se produjo un nuevo amago de incendio en horario de atención a público -el cual se habría originado por un desperfecto eléctrico en las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones, ubicadas en el zócalo 1 del inmueble de calle Melgarejo-, generando profundo malestar entre los gremios del servicio público que aún operaban allí.

Por este motivo, en una declaración pública, expresaron su “profunda preocupación por el nuevo episodio de amago de incendio acontecido el día de ayer jueves 09 de mayo del año 2024, en dependencias del edificio Esmeralda, el que esta vez se produjo en horario laboral y con atención de público, implicando la evacuación de público general”.

“Como Dirigentes y Funcionarios Públicos consideramos indignante la dilación en la relocalización de la totalidad de los Servicios Públicos que alberga el Edificio Esmeralda de Valparaíso, lo que pone en riesgo la integridad y seguridad de las y los funcionarios que aún cumplen labores de modo Semi-Presencial en el espacio en cuestión”, señalaron en el escrito.

Aunque indicaron que entienden “que la inmensa catástrofe producida por los incendios en las comunas de Viña y Quilpué ha sido prioridad, ha demandado tiempo, dedicación y esfuerzos de las autoridades”, manifestaron que “las y los funcionarios públicos debemos resguardar el adecuado funcionamiento de los servicios sobre la base de proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad en óptimas condiciones de infraestructura y seguridad. Han pasado más de 5 meses desde el hecho que ha sacado a la luz las precariedades estructurales del edificio que acoge a diario a servidores públicos y a la comunidad de la Región de Valparaíso que cotidianamente y aún bajo estas circunstancias es atendida por los trabajadores de las Secretarias Regionales Ministeriales que dan respuesta a las necesidades de nuestra querida ciudadanía en un espacio que no cumple con las condiciones para el resguardo de nuestros usuarios. Y es en este sentido que cobra carácter de extrema urgencia la imperiosa necesidad de llegar a acuerdo por parte de las autoridades que encabezan las negociaciones para el traslado de quienes albergamos el Edificio esmeralda a los nuevos espacios, que cumplan con las condiciones de Dignidad y por sobretodo SEGURIDAD (sic) a las y los trabajadores de nuestra región y por supuesto también a su ciudadanía”.

Por ello, solicitaron a las máximas autoridades de la Región de Valparaíso que mientras se concretan los nuevos espacios “se refuerce la instrucción respecto de que en dicho edificio se realicen sólo las funciones que son esenciales y se hagan efectivas las medidas y llamados de no asistir al edificio si no es estrictamente necesario. Esperamos que las autoridades cumplan su deber y se dé término al proceso de relocalización por respeto y compromiso con Valparaíso y sus Trabajadoras y Trabajadores Públicos”.

