Incertidumbre por implementación de ordenanza de terrazas inquieta a locatarios del plan de Viña: piden cambios a la normativa

La nueva ordenanza para el uso de terrazas tiene complicados a los locatarios del sector poniente del plan de Viña del Mar, debido a que, si bien, se aplazó el inicio de la fiscalización de su aplicación debido a los incendios, se tiene previsto iniciar las inspecciones del cumplimiento del 60% desde agosto y aún hay cosas por resolver, aseguran.

El plazo de la aplicación definitiva de la ordenanza se estableció en etapas: la primera -con una rebaja del 100% del valor del permiso- venció el 28 de febrero; la segunda (descuento del 60%) era para el 31 de julio; y la tercera (descuento del 20%) para 30 de noviembre pero debido al desastre de los incendios se aplazó la primera fase y se analiza si se volverá a retomar cuando termine el mes de julio o no. Los locatarios tienen confusión al respecto pues ven que el plazo final para la implementación definitiva sería a fin de año, pero tienen dudas.

La normativa establece cobros por el uso de metros cuadrados en Bien Nacional de Uso Público, y en el caso del centro se trata de 0,65 UTM semestrales, y establece multas por incumplimiento de entre 3 a 5 UTM, con el riesgo de perder el permiso si se acumulan varias faltas, según gravedad de éstas.

Javier Álvarez, presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural de Viña del Mar, dijo que la lentitud de la discusión sobre la ordenanza “nos ha traído varias complicaciones a los locatarios, ya que existe incertidumbre en lo que va a suceder a futuro”.

Explicó que “lo que nos pasa es que muchos locatarios están abriendo en nuestro, sector, todos los locales nuevos de hace cuatro, cinco años, están haciendo sin terraza exterior, y el problema que trae esto es que un local con terraza tiene aproximadamente un 30% más de trabajadores que un local sin terraza, y esto nos está afectando al rubro en cuanto al tema de empleo y desempleo, que es un problema que tenemos en la región. Además, las personas que trabajan en nuestro rubro muchos son sin cuarto medio que pueden entrar a nuestros locales como coperos, como ayudantes de garzón o cualquier otro cargo menor y terminan haciendo carrera en estos locales y siendo jefes de cocina, administradores, toman cursos de capacitación para perfeccionarse y es un espacio muy importante para dar empleo a estas personas que ni siqueira la municipalidad les puede dar empleo, además de dar empleo femenino. Entonces es un gran problema esta incertidumbre que hay y no se sabe qué va a pasar".

REVITALIZAR EL RUBRO

Por lo mismo, aclaró que “como gremio queremos que nuestro sector esté lleno de terrazas, que haya un ambiente turístico muy power como fue anteriormente. Se entiende que tanto la municipalidad anterior como esta lo quieran ordenar, pero el problema es que se ha demorado tanto el tema que al final nos trae desventajas para el turismo, empleo y emprendedor de nuestra región. El otro problema es que no han sido considerados hasta el día de hoy y estamos presionando y hay una leve ventana donde nos van a ayudar a lograrlo, el que quedan fuera de esta normativa todos los locales que son comida al paso, los locales que no tienen patente de restaurante con consumo la interior del local y esto es muy grave. Dentro de esto están algunas cafeterías pequeñas, pastelerías, heladerías, los locales que venden empanadas y no sólo ellos, en nuestro barrio hay mucha gente mayor, las costureras y librerías ponen algunas mesitas al exterior para que las personas mayores se puedan sentar y tomarse un vaso de agua, y quedan fuera de esta ordenanza. Hemos tenido buena recepción por parte de la municipalidad pero ha sido muy largo el proceso”.

Otro aspecto que buscan aclarar lo antes posible, porque tiene urgencia debido a las complicaciones que a diario viven como locatarios pero también sus propios clientes, es el aspecto de la seguridad: “No está bien expresado en el decreto el tema de la seguridad, ya que muchos locales resguardan sus terrazas para que no les roben a sus clientes con algunas maderas o panderetas para que el delincuente no tenga acceso directo al cliente y los locales que han hecho estos arreglos han bajado el delito de sus terrazas a cero, y esas cosas van a tener que ser retiradas para esta nueva ordenanza”.

HAY DETALLES POCO CLAROS

Por su parte, Jorge Dasmi, de Pistacho, Pastelería y Cafetería, dijo que están “atentos a los acontecimientos y en segundo lugar preocupados porque todavía estamos en etapa de resolución de detalles de la Ordenanza respectiva, ya que si bien lo grueso está definido, hay detalles que todavía no están claros y eso puede incidir en los costos de implementación de las terrazas que, comprenderás, no son menores ya que involucran una inversión considerable para poder cumplir con todo, amén del costo anual que cuesta el permiso”.

Sin perjuicio de lo anterior, también señaló que “es necesario comentar que lo que nosotros planteamos a la Municipalidad es tratar de que, como se trata de una nueva Ordenanza, su implementación sea no punitiva, es decir, ‘si no cumples te multamos’, cuando lo que debería ser, por lo menos en una primera etapa: ‘te premiamos por el esfuerzo que significa haber implementado todo acorde a lo indicado”.

Además, mencionó que “el tema de las terrazas en una ciudad balneario y turística como lo es la nuestra, su uso es importantísimo y por ende debe ser implementado de una vez y como corresponde ya que nos estamos jugando la imagen, no solo de nuestros locales, sino de la ciudad en su conjunto”.

