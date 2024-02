Incendios en la región de Valparaíso: Fiscal aclara que no existen informes que den cuenta de acelerantes en los lugares periciados

El Fiscal Especializado de Incendios Valparaíso – San Antonio, Osvaldo Ossandón, a cargo de la indagación del incendio que se inició el viernes 2 de febrero y que afectó a las comunas de Viña del Mar y Quilpué, informó que no existen informes que den cuenta de acelerantes en los lugares periciados.

El persecutor agregó que la intencionalidad es una de las hipótesis que se trabajan.

"La fiscalia regional de Valparaíso ha estado pendiente de este incendio del momento mismo en que fue denunciado a través de los sistemas de alerta de Conaf y Bomberos".

Ossandón sostuvo que "se instruyó directamente a BIDEMA Valparaíso para que concurrieran y monitorearan el área de inicio hasta que pudieran ingresar, esto desde el mismo viernes 2 de febrero".

El fiscal explicó que "sl sitio del suceso que se está investigando, los focos de inicio, que son cuatro focos, en los cuales presumiblemente se entiende que habría participación de caracter humano han sido trabajados en más de dos ocasiones por personal de LACRIM y está situado alrededor de 25 kilómetros de distancia del lugar donde se produjeron los grandes estragos que todos lamentamos, que han sido investigados también por otro equipo de la fiscalía regional para determinar las consecuencias de aquello".

Complementó que "en el lugar del foco de inicio, se produce el fuego y se deriva producto de las acciones ambientales de viento hasta el sector poblado donde se producen lso esttragos, atravesando la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en el lugar se han recogido muestras de suelo, de sustancia de diverso tipo, pero esa información respecto de cuál es la naturaleza de aquella, debe ser realizado una vez que los peritos y el laboratorio termine de determinar científicamente a qué corresponden, eso aún no ha llegado a la carpeta, por lo tanto, no existe una confirmación de cuál es la naturaleza de aquello, esperamos que se mantenga la reserva respecto de la investigacipon porque se está siguiendo una línea investigativa obviamente la más importante, el carácter intencional del mismo, porque es una de las que cobra fuerza y es la que requiere mayor cantidad de diligencias y se está llevando a cabo por BIDEMA Valparaíso con apoyo de otras unidades de la institución, una vez que tengamos suficientes actuaremos como corresponde a la ley y esperamos que no existan mayores discusiones o complicaciones respecto de cosas que aún no están en la carpeta, si no que estamos investigando en forma profesional el desarrollo de los mismos".

Indicó que hasta la fecha no ha habido detenciones por incendios, pero sí muchos controles de identidad respecto de "gente que denuncia haber visto a personas tratando de iniciar fuego".

Finalmente, reiteró que a la fecha no existen resultados de los informes encargados para determinar que sustancia había en los lugares que resultaron siniestrados.

PURANOTICIA