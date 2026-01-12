Incendio forestal en Cauquenes deja al menos 13 viviendas afectadas y más de 400 hectáreas consumidas

Un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos se mantiene en la comuna de Cauquenes,región del Maule, por el incendio forestal “San Pedro”, que desde el domingo afecta al sector de Pedernales y mantiene a la zona bajo Alerta Roja.

El fuego se inició a las 17:16 horas y, en menos de treinta minutos, obligó a activar el máximo nivel de emergencia por su rápida expansión.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el siniestro ha consumido más de 400 hectáreas de vegetación, cifra que podría aumentar tras la consolidación de las mediciones satelitales y en terreno.

En cuanto a infraestructura, se reportan preliminarmente 13 viviendas afectadas, número que está siendo confirmado por equipos técnicos del municipio, Senapred y Desarrollo Social.

El delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque, destacó el trabajo interinstitucional desarrollado desde el inicio de la emergencia: “Estamos evaluando vivienda por vivienda, determinando si corresponden a primera o segunda residencia, para levantar las fichas de emergencia y gestionar la ayuda que corresponde. Ha sido un esfuerzo enorme de Bomberos, Conaf, empresas forestales y equipos municipales”, sostuvo.

La autoridad valoró especialmente el uso de medios aéreos durante las horas más críticas del incendio: “Tuvimos tres aviones tanqueros descargando retardante químico, lo que fue clave para enfriar el frente de avance del fuego en zonas donde había viviendas en riesgo, especialmente considerando las fuertes rachas de viento”, explicó.

En el combate directo del siniestro trabajan cerca de 160 brigadistas forestales, personal del Ejército, Bomberos de distintas comunas, además de maquinaria pesada de vialidad y equipos municipales de emergencia y seguridad.

Desde Senapred Maule, su jefe de Operaciones, Cristian Espinoza, recalcó la importancia de contar con información validada antes de entregar cifras finales: “Estamos realizando el catastro en terreno junto al municipio. Después tendremos una reunión técnica donde consolidaremos el número definitivo de viviendas y familias afectadas. La Alerta Roja se mantiene hasta que los organismos técnicos determinen que existen condiciones seguras”, afirmó.

Añadió que el proceso no solo considera viviendas, sino también afectación a animales, infraestructura productiva y condiciones de habitabilidad del sector.

En tanto, el alcalde de Cauquenes, Jorge Muñoz, confirmó que el municipio ya está en contacto con las familias damnificadas: “Queremos actuar con responsabilidad. Primero debemos tener claridad absoluta de cuántas viviendas fueron dañadas y en qué condiciones se encuentran las familias, para luego activar toda la ayuda social y de emergencia que sea necesaria”, señaló.

El incendio San Pedro se suma a una serie de emergencias forestales que han afectado a la región del Maule durante la temporada, en un contexto de altas temperaturas, sequedad del terreno y fuertes vientos, factores que han elevado el riesgo y la magnitud de los siniestros.

Mientras continúan las labores de control y evaluación, la prioridad de las autoridades sigue siendo resguardar la seguridad de las personas y entregar una respuesta oportuna y efectiva a quienes lo han perdido todo.

PURANOTICIA