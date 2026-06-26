Incautan por primera vez la “droga del terror” en la región de Antofagasta: 19 personas fueron detenidas

Carabineros, junto con la Fiscalía Regional de Antofagasta, detuvo a 19 personas y realizó la primera incautación de “droga del terror” en la región. Se trata de una sustancia que provoca pánico en los consumidores.

Según los antecedentes de Fiscalía, personal del OS7 ingresó a 11 domicilios de los sectores Bonilla y El Ancla de Antofagasta, todos ellos, presuntamente vinculados a la comercialización de drogas, logrando la detención de diez imputados (9 chilenos y un venezolano), así como la incautación de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, marihuana y ketamina.

Durante las diligencias, el personal policial detectó por primera vez en la región 220 comprimidos de una droga sintética similar al LSD, conocida como “droga del terror”, ya que uno de sus principales efectos es infundir un estado de pánico en quienes la consumen.

En un procedimiento paralelo, personal de OS9 hizo ingreso a un domicilio del campamento Vista Hermosa, deteniendo en el lugar a un chileno de 40 años con antecedentes penales, quien mantenía en su poder dos revólveres y un rifle, además marihuana a granel.

En un tercer procedimiento, personal de la Tercera Comisaría de Carabineros que respondía a una denuncia por ruidos molestos en calle Bolívar, detuvo a siete imputados extranjeros, incautando marihuana, clorhidrato de cocaína, tres pistolas, cargadores y municiones.

El fiscal regional (s), Cristian Aguilar Aranela, destacó que se trata de tres procedimientos distintos que condujeron a la detención de 19 imputados, la mayoría de los cuales ya fueron formalizados por delitos como tráfico de drogas, porte de arma de fuego, tenencia de arma de fuego y tenencia de municiones, obteniendo las respectivas medidas cautelares en su contra.

El persecutor destacó que este tipo de acciones investigativas son parte de la estrategia de combate al tráfico de drogas y crimen organizado que impulsa la Fiscalía Regional de Antofagasta, la cual busca atacar no sólo a las organizaciones transnacionales, sino que también a aquellas que están presentes en los barrios y poblaciones de Antofagasta.

En relación a la detección de nuevas drogas sintéticas, dijo que aquello constituye una grave señal de alerta que impulsa la Fiscalía y a las policías a realizar una persecución aún más intensa de este tipo de hechos, que son de alta gravedad.

“Por eso mismo es que estamos desplegando distintas estrategias para, justamente, atacar todas las manifestaciones del crimen organizado, tanto la comisión del delito mismo, como los dineros que se recaudan y que provienen del lavado de activos para, por esa vía, desbaratar este tipo de organizaciones”, sostuvo.

Por su parte, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, señaló que "el crimen organizado constantemente está buscando formas de asentarse en campamentos y poblaciones, de ahí la relevancia de impulsar este tipo de procedimientos al interior de las ciudades".

En tanto, la Delegada Presidencial Regional, Katherine López Rivera, felicitó el trabajo realizado por Carabineros y el Ministerio Público. “Estamos sacando armamento de las calles, que es lo que está intimidando a nuestra población”, afirmó.

PURANOTICIA