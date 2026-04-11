Incautan millonario cultivo de marihuana en Punitaqui avaluado en más de $3.000 millones

Más de 5.500 plantas de cannabis sativa y una cifra cercana a los 22 kilos de droga en proceso de secado fueron sacadas de circulación en la comuna de Punitaqui. Este hallazgo, concretado específicamente en el sector La Rivera del Río, fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Ovalle.

El despliegue de los efectivos policiales y la detección de este cultivo ilegal fueron posibles gracias a una alerta entregada mediante una denuncia anónima. Según los cálculos oficiales, la sustancia ilícita incautada equivale a aproximadamente 3 millones de dosis, alcanzando un avalúo total de 3 mil millones de pesos.

Al referirse a las millonarias cifras de este operativo, el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Javier González, hizo hincapié en el golpe económico asestado a los responsables. "esta incautación afecta el patrimonio de quienes estaban cultivando droga en casi 3 mil millones de pesos, lo que impacta directamente en las ganancias que pretendían obtener", precisó la autoridad policial.

Desde el Ministerio Público, el fiscal Maximiliano Krause valoró profundamente el aporte de la comunidad para llevar a cabo estas diligencias. Al respecto, el persecutor detalló: "Es importante demostrar que las denuncias generan resultados. Aunque no hay detenidos en este caso, estas indagatorias requieren tiempo y un trabajo de análisis que ya está en curso".

La labor desplegada por los detectives también fue reconocida por Ivon Guerra, delegada presidencial provincial de Limarí. La representante del Ejecutivo manifestó: "Este trabajo que realiza la PDI, muchas veces con muy pocos recursos, ha logrado resultados contundentes. El llamado es a denunciar de forma anónima para poder desbaratar estas mafias".

Reforzando el mensaje sobre la importancia de la prevención delictual, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, apuntó a la utilidad de los canales oficiales de información. "La seguridad es una tarea prioritaria y permanente. El programa Denuncia Seguro es una herramienta efectiva que permite aportar antecedentes de forma anónima y avanzar en investigaciones que logren condenas", aseveró la secretaria regional ministerial.

A modo de cierre, el conjunto de autoridades presentes insistió en solicitar a los vecinos que mantengan una actitud activa frente a estos ilícitos. Recalcaron que el involucramiento de la ciudadanía resulta fundamental para lograr desarticular a las organizaciones criminales que operan en torno al narcotráfico en la zona.

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