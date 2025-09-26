Imputado roba mochila de su propio defensor en pleno tribunal de Temuco y termina en prisión preventiva

Una situación poco común se registró en los tribunales de La Araucanía, cuando en el Juzgado de Garantía de Temuco un imputado robó la mochila de su abogado Defensor Público al término de una audiencia de revisión de medidas cautelares.

El hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la sala de audiencias, la que abandonó el imputado tras cometer el insólito delito. Sin embargo, una vez alertados, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Temuco, logró dar con su ubicación y detenerlo, recuperando las especies sustraídas.

“En un hecho inusual, el imputado estando aún en la sala de audiencia del Tribunal de Garantía procedió a espaldas de su propio Defensor a sustraer su bolso con equipos electrónicos y otras especies. Gracias a un trabajo profesional y diligencias de Carabineros de la SIP, entre estas, el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de equipos electrónicos, que se logró dar con el domicilio del imputado y recuperar el bolso con las especies sustraídas y nuevamente detenerlo para que enfrente la justicia”, indicó el coronel Álvaro Martínez Vega, Prefecto de Cautín.

El detenido “mantiene diversos antecedentes policiales por los delitos de desacato, conducción en estado de ebriedad, porte de arma blanca, hurto y receptación, entre otros”, agregó el Coronel Martínez.

Este viernes en el Juzgado de Garantía de Temuco, se realizó la audiencia de control de detención en contra del delincuente, decretándose prisión preventiva en su contra.

“El imputado hoy se presentó a control de detención, se le imputó el delito de hurto simple y en base a una serie de antecedentes tanto de la investigación como personales del imputado, el tribunal dispuso la prisión preventiva de este por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad”, precisó el Fiscal ítalo Ortega.

El Juzgado de Garantía decretó un plazo de dos meses de investigación. Además, el imputado enfrenta una circunstancia agravante al cometer el delito a interior del tribunal y en presencia de una Juez, un Fiscal y la víctima, el Defensor

