"Improvisación" y "falta de preparación": Los duros cuestionamientos de la diputada Marzán a Delegada por socavones en Reñaca

Luego de que se diera a conocer el robo a departamentos afectados por los socavones producidos en Reñaca tras las intensas lluvias acaecidas en los meses de agosto y septiembre recién pasados, la diputada Carolina Marzán ofició a la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, solicitándole un detallado informe de todas las medidas que se tomaron para resguardar los bienes de propietarios de los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca.

“Esta lamentable situación viene a coronar una serie de errores y negligencias que dan cuenta de un nivel de improvisación y falta de preparación inaceptable. Frente a esto es lícito cuestionar la coordinación liderada por la delegada Sofía González, para el despliegue de fuerza pública que permitiera proteger el sector . Por ello, despaché un oficio de fiscalización a la Delegada, solicitándole con urgencia un informe de las medidas adoptadas y otras interrogantes frente a la gravedad de lo acontecido, considerando que se instruyó resguardar el perímetro de seguridad durante las 24 horas del día los siete días de la semana", dijo la parlamentaria del PPD.

"Es insólito que mientras a los propietarios se les impuso requisitos estrictos para ingresar a retirar sus bienes, delincuentes entraran libremente, sin que hasta el momento haya algún detenido . Ello pone en cuestionamiento si la gestión de la delegada debe o no continuar ya que resulta un peligro para la comunidad que ocurran negligencias como estas. A ello se suma que diversas organizaciones me han contactado porque a pesar de pedir reuniones por Ley de Lobby, la Delegada no les recibe", agregó.

Uno de los casos de organizaciones que Marzán menciona es el de la Asociación de Centros Generales de Padres y Apoderados de Valparaíso, quienes han estado buscando soluciones frente a graves fallas en infraestructuras del 73% de las escuelas públicas que se llovieron durante el invierno, sin tener respuesta de parte de la delegada.

“Hemos estado solicitando de manera reiterada, desde junio, reuniones con la Delegación Presidencial, en las que nunca hemos sido recibidas por la delegada Sofía González. Sólo en las últimas dos oportunidades nos recibió su jefa de gabinete porque nos justifica de que la Delegada estaría en la zona del socavón en Reñaca. Justamente en la última reunión el miércoles 28 mientras estábamos en eso, en televisión aparecía la gente afectada en el socavón que estaba haciendo una denuncia pública porque la Delegada no estaba allá, siendo que la justificación para no recibirnos a nosotros era que ella se encontraba en la zona del socavón. Nosotros la solicitamos por Ley de Lobby”, dijo la vocera de dicha Asociación, Lenka Moreno.

Cabe señalar que el oficio despachado por la parlamentaria señala y cuestiona que “mucho se ha dicho sobre la pertinencia de construir en dicho lugar, de la responsabilidad de las autoridades pasadas y de medidas de para solucionar el problema; pero poco acerca de la situación de las familias afectadas que ahora vuelven a ser víctimas al sufrir el robo de sus pertenencias. ¿Por qué no se actuó con mayor prevención? ¿Si existían los recursos, por qué no se dispuso de ellos desde un principio? ¿Cómo dispuso la autoridad regional el despliegue de fuerza pública para proteger el sector desde el momento que ocurrió la emergencia hasta la fecha de los robos? ¿Cuál era la cantidad de dotación policial que la autoridad regional ordenó ubicar en el sector para el resguardo del perímetro? ¿Había horas del día en que no existía nadie protegiendo los edificios desalojados?".

