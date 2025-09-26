Implementan módulos de máxima seguridad en cárcel de Antofagasta

Por primera vez se implementará fuera de la Región Metropolitana el régimen penitenciario de máxima seguridad lo que se hará efectivo en Antofagasta, ciudad hasta la que llegó para anunciarlo este viernes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

El titular de Justicia junto al director de Gendarmería, Rubén Pérez, anunciaron esta medida para internos con un alto compromiso delictual y vinculado al crimen organizado que se aplicará en dos módulos del recinto penal de Antofagasta.

Este tipo de restricciones sólo están vigentes actualmente en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, donde están privados de libertad los principales líderes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, entre otros.

La implementación de este régimen contempla las condiciones más estrictas del sistema penitenciario: los internos estarán recluidos en celdas individuales, monitoreados por cámara permanentemente, reciben visitas sólo a través de locutorios (sin contacto físico), tienen solo dos horas de patio al día y, además, deben usar uniforme al interior del recinto.

Según explicó el ministro Gajardo, las medidas en la cárcel nortina incluye “dos módulos con una capacidad total de 100 plazas, para comenzar a avanzar en establecer un sistema de máxima seguridad en distintas unidades a lo largo del país, que, por sus características de infraestructura y condiciones de seguridad, nos permiten mantener bajo un control exhaustivo a los internos más peligrosos que hoy tenemos en nuestras cárceles”.

El titular de Justicia agregó que este anuncio es fruto de “un trabajo planificado y minucioso, que entiende que, para evitar el asentamiento y crecimiento del crimen organizado en las cárceles, como ha ocurrido en otros países de la región, es necesario anticiparse, como lo estamos haciendo hoy”.

PURANOTICIA