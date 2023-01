Ignacio Walker a fondo: proyecta una "pasada de cuenta" a la "izquierda dura" en las elecciones de consejeros constitucionales

En el marco de las posibles alianzas políticas que se podrían gestar de cara a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, el nombre de Ignacio Walker Prieto comenzó a sonar desde el interior de las filas de Renovación Nacional (RN), partido que estaría interesado en sumar independientes y unir fuerzas con Demócratas y Amarillos, en pos de conseguir un universo más amplio de votantes de cara a este proceso.

Pero a pesar de este deseo nacido en el seno de esta tienda afiliada al conglomerado Chile Vamos, replicado incluso por El Mercurio de Valparaíso, lo cierto es que el ex Ministro de Relaciones Exteriores y ex Senador por la región de Valparaíso no puede ser candidato ni al Consejo Constitucional ni al Comité de Expertos que propondrán los congresistas. ¿El motivo? La denominada «Ley Antidíscolos».

Según establece la Ley Electoral, para ser candidato en representación de un partido político o pacto electoral, se requiere no haber militado en otra colectividad al menos nueve meses antes al vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas. La misma situación ocurre con los independientes, como es el caso de Ignacio Walker, quien renunció al partido de toda su vida, la Democracia Cristiana, el 7 de noviembre de 2022, vale decir, hace poco más de dos meses.

Bajo esta premisa, Puranoticia.cl conversó con quien fuera presidente de la DC a nivel nacional, además de Diputado (1994-2002), Senador (2010-2018) y Canciller (2004-2006), quien analizó lo que está siendo el nuevo proceso constitucional tras la aplastante victoria del «Rechazo» en el Plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, proceso en el que se mostró abierta y públicamente a favor de dicha opción.

¿Cómo ha visto este nuevo proceso constitucional desde lo que fue la contundente victoria del «Rechazo» el 4 de septiembre pasado?

- Subrayo la contundente victoria del «Rechazo». Yo creo que todos los sectores han tomado nota de la importancia que eso tiene. Recuerdo las palabras de Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, quien dijo que ésta era la mayor derrota electoral de la izquierda en la historia de Chile. Eso, desde el punto de vista de lo que fue la izquierda refundacional y todo lo que sabemos. Ahora, desde el punto de vista del país, creo que es muy importante haber desechado ese camino refundacional y adentrarnos ahora en un camino mucho más sensato, razonable, moderado, que es la reforma constitucional que aprobó en un tiempo récord el Parlamento, con un esquema muy sofisticado e interesante para evitar sorpresas y podamos realmente llevar esta nave a buen puerto.

Toda esta etapa no ha estado exenta de complicaciones y situaciones que me imagino son dolorosas para usted, como lo fue su renuncia a la DC. Pasados algunos meses de esta situación, ¿cuál es su reflexión en este momento?

- Bueno, son temas muy dolorosos para quienes renunciamos a la Democracia Cristiana, el partido de toda mi vida. Da cuenta de una situación sobre la cual no quiero volver a pronunciarme porque ya di un par de entrevistas con las razones más personales, pero yo deseo que a la Democracia Cristiana le vaya bien. Creo que Alberto Undurraga lo está haciendo bien. Creo que el espacio político del centro y la centro-izquierda está ahí, hay que ocuparlo, recomponerlo, representarlo. Lo que está haciendo Natalia Piergentili, presidenta del PPD, con Alberto Undurraga y otros, es muy interesante y, por lo tanto, creo que hay que tratar de representar a ese sector de la población, del electorado del centro, de la centro-izquierda, que es un sector de sensatez, de moderación y veo, por lo tanto, con cierto optimismo lo que está ocurriendo ahí.

Desde Renovación Nacional su nombre estaría siendo sondeado para ir como candidato independiente...

- No, no, no, no... primera noticia que tengo. Yo no soy candidato, primero, porque no puedo postularme ni al Consejo ni al Comité de Expertos porque renuncié a la Democracia Cristiana hace algunos meses. Es primera noticia que tengo. No hay nada de eso y no puede haberlo porque no puedo ser candidato ni al Consejo Constitucional ni en calidad de experto.

Entonces no es cierto...

- Es que no puedo porque los que renunciamos a un partido no podemos ser candidatos ni al Consejo Constitucional ni al Comité de Expertos, ni como independientes. Es por la Ley Antidíscolos, que indica que tiene que pasar un año antes que uno pueda postular a cualquier cosa.

En la Elección Municipal del 2021, la región de Valparaíso, pero principalmente el Gran Valparaíso, se "izquierdizó". Sin embargo, en la Elección Presidencial y Parlamentaria se volvió al centro, hasta lo que fue la aplastante victoria del «Rechazo». ¿Cómo proyecta usted las elecciones de mayo?

- Bueno, es muy difícil saberlo porque evidentemente hay una gran decepción con la izquierda dura, radical, refundacional, se le han puesto tantos adjetivos... pero hablo del Partido Comunista, del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad. Evidentemente que ahí va a haber una pasada de cuenta seguramente, también por la situación del Gobierno, que tiene un 70% de desaprobación. Estas son oleadas de derechización, de izquierdización, pero yo creo que el país y los partidos tienen que anclarse en una posición más de centro, de centro-izquierda, de centro-derecha. Los países no se alimentan de los extremos, por lo tanto hay una crítica también a la élite política. Este es un fenómeno global: en América Latina hace cinco años teníamos una oleada derechista y hoy tenemos una oleada izquierdista. En fin, pero en Chile, nuestro país, yo creo que las cosas van a ir más hacia el centro, hacia la centro-izquierda o centro-derecha.

¿Cuáles cree usted que son los principales temas que atañen a la región de Valparaíso y que deberían estar en una nueva Constitución?

- En la Constitución están los grandes temas, por ejemplo la descentralización. La estructura político-administrativa del país, el tema de la descentralización. Escribimos un libro con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde yo soy académico; con Fundación Piensa; con la U. Adolfo Ibáñez; hace como tres años, que es una buena base de lo que puede ser este desafío pendiente de la descentralización. Ese creo que va a ser un tema muy importante.

¿Y el agua?

El tema del agua, evidentemente es muy importante. De hecho, todo el mundo rural que rechazó la propuesta constitucional del 4 de septiembre, entre otras cosas, es porque se le quitaban los derechos de aprovechamiento de agua a 320 mil titulares en Chile y se transformaba en una concesión administrativa, entonces evidentemente que el agua es un bien nacional de uso público, ojalá que así quede en la Constitución, pero no se puede privar a los agricultores ni al mediano, pequeño parcelero de los derechos de aprovechamiento de agua porque de eso viven.

