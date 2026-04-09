Identifican a líderes del ataque contra ministra Lincolao en Valdivia y anuncian inminentes detenciones

Durante la jornada matutina de este jueves se confirmó la individualización de los principales responsables del ataque sufrido por la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior de la Universidad Austral de Valdivia. Fue el propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ratificó que los cabecillas universitarios involucrados en el incidente enfrentarán su captura dentro de las próximas horas.

En el marco de una conversación con Radio Duna, el secretario de Estado detalló las acciones legales emprendidas por el Ejecutivo, afirmando que "nosotros materializamos la presentación de la querella para que se pueda seguir desarrollando esta investigación. Durante la mañana me informaron que ya se tiene identificados a los tres líderes que tuvieron mayor participación".

Respecto al perfil de los involucrados, la autoridad gubernamental precisó que "ya se sabe quiénes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigente estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación".

El titular de Interior también apuntó a la responsabilidad de la institución de educación superior en materia de seguridad. Sobre este punto, enfatizó: "Aquí también yo creo que hay que apelar al rol de la universidad. Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente que tiene que entregarle la garantía y las condiciones para que esas personas se sientan cómodos. Y acá vemos que una situación que puede ser previsible por los ambientes previos, no se toma ningún resguardo y ninguna medida".

Junto con lo anterior, el secretario de Estado cuestionó duramente los hechos ocurridos durante la actividad académica, expresando su molestia al ver que "una ministra de Estado, invitada por la casa de estudios a la inauguración de un año escolar 2026, sea permanentemente amedrentada mientras estaba en el recinto, posteriormente retenida (...) y a la salida, agredida. Eso, como dijo el Presidente de la República y lo manifestamos ayer del Palacio de la Moneda, es total y absolutamente reprochable e inaceptable".

Para concluir su intervención, el jefe de gabinete delineó sus expectativas sobre el proceso judicial y el rol de las instituciones formativas. En esa línea, sentenció: "yo espero ahora que la investigación avance rápido, que sean sancionados los responsables, y que, de alguna u otra manera, entendamos que la educación es para formar profesionales, no es para formar activistas políticos violentos, porque aquí, claramente, esta es una manifestación que más por derechos estudiantiles es de carácter político. La intolerancia no se puede tolerar".

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