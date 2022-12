Hospital San Martín de Quillota cierra sus puertas tras 71 años y es despedido emotivamente por trabajadores del recinto

A través de un emotivo acto que contó con la participación de las comunidades funcionaria y usuaria la “familia hospitalaria” del San Martín de Quillota se despidió del recinto que durante 71 años albergó al recinto base de las provincias de Quillota y Petorca, en el que miles de usuarios y usuarias vieron aliviadas sus afecciones de salud.

Para ello se realizó un acto solemne que tuvo por objeto el despedir y agradecer al recinto, inaugurado en 1951, todos estos años de servicio; razón por la cual actuales y ex funcionarios y funcionarias, incluidos ex Directores de la institución, así como representantes del Consejo Consultivo de Usuarios y de los voluntariados del establecimiento, se reunieron para esta importante ceremonia.

Tal como destacó el Director (S) de la institución, Omar Ogalde Bahamondes, esta ceremonia simbólica permite a la institución dar un cierre debido a una larga etapa de más de 7 décadas en el antiguo edificio: “Lo importante de que pudimos hacer este acto simbólico fue por varias cosas; la primera es que necesitábamos cerrar un hito emocional afectivo con nuestro Hospital San Martín de Quillota; y lo otro es iniciar ya un año 2023 enfocado a obtener un 100 por ciento ya de operatividad en nuestro nuevo centro hospitalario, lo que va en beneficio netamente de nuestras beneficiarias y beneficiarios”.

Unidades aún en el San Martín

Si bien el traslado gradual y paulatino de unidades y servicios clínicos al Nuevo Hospital Biprovincial Quillota Petorca se materializó durante gran parte de este año 2022, con el corolario del traslado de la atención cerrada en octubre pasado;de manera temporal o definitiva, hay unidades que aún permanecen en el edificio de La Concepción #1050, como son Salud Mental, Infecciones de Transmisión Sexual, el Club Escolar “Angelitos Traviesos”, y las Bodegas de Archivo y Farmacia, además de algunos apoyos operativos.

Por ende, esta ceremonia de cierre se considera más bien simbólica, y como una forma que los funcionarios y funcionarias ya trasladadas a las nuevas dependencias pudiesen vivir el duelo de dejar la casa ocupada por la familia hospitalaria durante décadas.

Gran presencia de ex funcionarios y ex funcionarias

La actividad contó con gran presencia de ex funcionarios y ex funcionarias, así como de algunos ex Directores de la institución, quienes llegaron invitados a esta ceremonia organizada desde la Unidad de Puesta en Marcha. Discursos y números artísticos matizaron el acto que fue cerrado con la interpretación del himno del Hospital San Martín cantado por el coro de la institución y muchos de los presentes, mientras decenas de globos se elevaban por los aires.

Tal como lo aseveró la Dra. Rosemarie Aravena Núñez, Jefa del equipo de Puesta en Marcha, esta actividad se tornaba necesaria para cerrar un ciclo institucional: “Fue una actividad llena de emociones, llena de pena, de esperanza, de disfrutar también un momento que todos habíamos esperado que se pudiera organizar de la mejor manera, después de lo que fue el traslado de la atención cerrada y unidades de apoyo. Armamos esta actividad que -para nosotros- tiene un significado de cierre de ciclo, estamos muy complacidos por haber terminado este ciclo, fue un poco difícil, pero finalmente lo logramos; la gente estaba contenta”.

Así, tras 71 años de servicio ininterrumpido, el San Martín comienza a despedirse de su labor hospitalaria, amén de mantener algunas unidades de logística, apoyo y atención ambulatoria, concentrando la actividad clínico asistencial en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, el cual se encuentra en plena marcha blanca tras el traslado “en espejo” materializado recientemente, y en espera de ampliar su cartera de prestaciones para iniciar un nuevo y glorioso ciclo para la salud pública de la zona y la región.

