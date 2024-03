Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar aplica innovador tratamiento para personas quemadas

Horacio Ávalos, quien trabajó como auxiliar de servicio en el Hospital Dr. Gustavo Fricke durante 36 años, se jubiló en el Servicio de Cirugía en 2023. En la actualidad, después de resultar afectado por el megaincendio en la región y sufrir quemaduras en sus extremidades, ha vuelto a Cirugía para ser tratado con un innovador apósito que facilita la regeneración de su piel.

El Dr. Gonzalo Yañez, jefe del equipo de cirugía plástica del Hospital, comentó que durante la contingencia del incendio se percataron de la necesidad de adquirir nuevos insumos. “Ese día, cuando hubo muchos quemados, me di cuenta de que íbamos a tener un gran trabajo con ellos. Por lo tanto, solicité la compra de insumos especiales, que son bastante costosos y que no teníamos porque no somos un centro de referencia para quemados”.

El apósito biosintético está compuesto por una capa de silicona con nylon por un lado y otra que contiene colágeno porcino. “Lo que hace es que esta capa de colágeno porcino se adhiera a la piel del paciente y acelere el proceso de regeneración cutánea”, agregó el Dr. Yañez.

La Subdirectora Médica del Hospital, Dra. Tatiana Aldunate, agregó que “es paradojal que estas tragedias como la que vivimos en la Quinta Región sirvan para mejorar nuestros procesos clínicos pudiendo tener la oportunidad de aprender de ella. Es importante eso, que de la tragedia tenemos la oportunidad de avanzar en una tecnología, en un insumo que va a permitir utilizarlo en otros pacientes, en otro momento, y evitar traslado, evitar operaciones prolongadas, infecciones, etc”.

Dada su condición, Horacio, con un 12% de su cuerpo quemado, anemia y consideraciones que impedían una transfusión durante un procedimiento quirúrgico, era el candidato ideal para el uso del apósito. “Me han explicado que son unos parches de última generación, los cuales son carísimos, pero han sido efectivos. La verdad es que después de tantos años de servicio, nunca pensé que me tocaría experimentar esto y que usarían cosas tan sofisticadas”, comentó Horacio.

Beneficios ante cirugías

El Dr. Yañez destacó que una de las ventajas del uso de estos apósitos es la calidad de la piel. “Cuando se utiliza un injerto de piel de otra zona del cuerpo, la calidad no es la misma en términos de movilidad, elasticidad y aspecto. Con esto, finalmente logramos formar piel de forma natural”.

A pesar del alto costo de esta tecnología, de unos 500 mil pesos por apósito, evita otros gastos asociados al uso del quirófano, como la reducción significativa de los procedimientos de aseo quirúrgico. “Además de los costos actuales, esto también evitará futuras cirugías por secuelas”, enfatizó el médico. “Es importante destacar que estos insumos son de primera calidad. Todos los hospitales de primer nivel cuentan con estos recursos para tratar a quemados. Es digno de destacar que con estos materiales, el paciente recibirá una atención de alta calidad”.

