Histórico exalcalde Eduardo Martínez vuelve a la carga para regresar al Municipio de La Calera como carta independiente

Tras perder las últimas dos elecciones bajo el paraguas de la Democracia Cristiana, esta vez Eduardo Martínez, exalcalde de La Calera, busca por tercera vez recuperar el sillón edilicio que le arrebató Trinidad Rojo el 2016. Decepcionado de los partidos políticos y de cómo la exfalange ha adoptado las últimas decisiones postestallido, el también médico irá como independiente.

Durante este último tiempo se ha dedicado a su profesión, en la atención primaria de la población Manuel Rodríguez, pero ya logró juntar las firmas que le permitirán estar en la papeleta de octubre.

-¿Qué lo motiva a ir a la elección?

Mira, uno tiene un alma de político para ayudar a hacer las cosas, uno está inquieto mirando cómo las cosas pasan a su alrededor y no está accionando, ayudando. Y esa fortaleza que en algún momento tuvimos cuando fuimos alcalde, obviamente uno quiere repetirla. Uno se pone inquieto cuando pasan cosas por mis narices y La Calera no avanza con la velocidad que uno quisiera, entonces uno queda con esa inquietud y se propone como candidato alcalde nuevamente para empujar a la Calera y terminar algunos proyectos que no han sido terminados dramáticamente.

-¿Qué tipo de proyectos les gustaría impulsar?

Principalmente la gente sabe que hay algunos proyectos emblemáticos desde el punto de vista de infraestructuras que hay que terminar y que hay que reentender con el mismo conflicto que pasó con la ciclovía. Gestionar un centro de la comuna mucho más dinámico, con las ciclovías, con la gente que camine con comodidad y que transite sus vehículos cerca, pero en estacionamiento subterráneo. Yo creo que eso le da un flujo a la comuna que hoy día no lo tiene y lo encuentro realmente dramático, por eso me impactó tan negativamente que se piense en sacar la ciclovía. ¿Yo creo que no se ha visto el proyecto funcionando al 100 % y eso es dramático, porque al no verlo se hace la misma pregunta, ¿por qué el alcalde anterior hizo ciclovías si hay pocas tan pocas bicicletas y lo que yo estoy pensando es todo lo contrario, porque hay pocas bicicletas, hay que hacer el proyecto para que la gente camine, use la bicicleta y no use tanto el vehículo particular que está contaminando.

-Hay un aumento del parque automotriz en la Calera…

Bueno, en todo Chile. Y aquí en La Calera se nota más porque son poquitas calles que tú ves en el centro, por lo tanto tienes que lograr descongestionar y para descongestionar tienes que empezar a cambiar tu centro y eso pasa a ser fundamental. No entender eso lo encuentro dramático, porque en algún momento, y amigos míos tampoco lo entendían cuando decían no, es que usted pone una ciclovía y se produce más congestión porque el flujo disminuye… Al contrario, el poner ciclovía hace que el flujo vehicular sea más rápido, porque el que pone un estacionamiento hace que la pista del estacionamiento está a velocidad cero porque es estacionamiento, pero la del lado también disminuye su velocidad porque la persona entra y sale en el estacionamiento, abre la puerta y eso significa que esa pista también se pone lenta. Entonces hay que entender que las ciclovías incluso mejoran y descontaminan mucho más. Ahora lo que hay que hacer además es una campaña de concientización para que la gente se baje de los autos. Lo he dicho entre broma y en serio que tenemos cuando nos subimos al auto se nos produce el efecto Transformer, nos transformamos con bordes de acero, entonces al final somos agresivos con el resto de la sociedad, en cambio cuando nos bajamos nos vuelve el ser humano, en donde caminamos, saludamos y eso mucho más efectivo.

-El año 2021 usted también participó en la elección para volver al municipio, pero no alcanzó a ganar. ¿Cuál cree que vaya a ser la fórmula que pueda cambiar esa situación esta vez?

Mira, primero que cierto, al principio todos éramos jóvenes, nos vamos envejeciendo, entonces la gente dice demos oportunidad a los jóvenes, me parece válido, pero hoy día la gente dice bueno, a lo mejor hay que seguir también con esquemas conocidos y no con la juventud, que sigue siendo importante. Pero al final es bastante complejo porque lograron salir más los fanáticos que la gente común y silvestre y hoy día esperamos que la gente común que ve las cosas un poco más central pueda salir, porque además que el voto es obligatorio, pero hoy día vamos a tener esa gente que nos va a apoyar. La diferencia no fue tan dramática, pero lo que es más dramático fue la cifra de La Calera, en que mucha gente se quedó en su casa y no fue a votar. Yo creo que esa cifra le ganó más a los mismos candidatos.

-¿Usted cree que en esta oportunidad con el voto obligatorio esto vaya a cambiar?

Hay alta posibilidad que cambie de todas maneras, de todas maneras. Y eso a nivel nacional, entre paréntesis, porque va a haber un tema importante donde va a ir la gente fanática, pero también los no tan fanáticos, que eso nos da una ventaja.

-¿Por qué no va por la Democracia Cristiana?

¡Uy! Pregunta dolorosa al hígado. Debo confesar que yo quiero mucho la historia de la Democracia Cristiana, tengo líderes que admiro y sigo admirando como Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, el mismo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que para mí son una visión de cómo debe ser un estadista. Pero en los últimos años la Democracia Cristiana empezó a confundir su lineamiento de humanismo cristiano y empezó a analizar más el tema de cómo ganamos más votos, que yo creo que es fundamental tener votos, pero más fundamental para un partido como el nuestro es no olvidar nunca los valores que nosotros tenemos, el humanismo cristiano centrado realmente en la persona y donde cabemos todos. Y al decir no cabemos todos, no transformar a Chile en una lucha entre pobres y ricos.

-¿Qué fue lo que pasó?

Eso es lo que estaba pasando desgraciadamente en muchos lugares, donde el concepto más importante era que hay que destruir a los ricos porque es injusto. No, yo sigo en el planteamiento de mucho tiempo atrás de que cabemos todos y necesitamos a los ricos y a la empresa que pague bien sus impuestos para que podamos repartir bien la torta de Chile. En la práctica no sacamos nada con cerrar fábricas, si cumplen las normas, por supuesto. Y creo que la Democracia Cristiana nunca tuvo ese estilo de polarizar para decir odiamos a los ricos. Hay que darle las garantías para que hagan sus negocios en forma transparente y que ese crecimiento que ellos tienen, obviamente llegue la torta al Estado. Uno puede con esa plata ir a ayudar a los pobres, esa es la filosofía que no debe abandonarse. Vale decir, en forma técnica, un país con crecimiento económico para ser más justo con el resto.

-Entonces ahora va como independiente.

Yo renuncié a la Democracia Cristiana, ahora soy absolutamente independiente. Al ser independiente tengo la ventaja hoy día, que no la conocía en algún momento, de que puedo sentarme a la mesa a conversar con una persona que piensa de izquierda y una persona que piensa a derecha sin ningún problema, viendo que lo mejor para el país es crecer y lo mejor para la comuna es crecer y todos cabemos para dar nuestra opinión. Para hacer el resultado más sano de una construcción de una comuna de un país, tuve que juntar las firmas.

-¿Ve que los partidos políticos han cambiado mucho?

Hubo estos cambios, se politizó mucho el país, se polarizó también un poquito.

.¿Es algo solo de la Democracia Cristiana o es algo que también ve en otros partidos?

El tema es de todos los partidos, eso fue contagioso, debemos reconocerlo. Pero también, y aquí viene el tema importante, lo que está pasando hoy día, en que al hacer una votación voluntaria se expresan los fanáticos de ambos lados. Y aquí entonces se van midiendo cuáles son fanáticos, cuál fanático gana primero, el de izquierda o después gana el fanático de derecha. Eso hace que el país se polarice. El voto obligatorio como responsabilidad de cada ciudadano, nos hace pensar más las cosas. El triste espectáculo que vimos con el cambio de la constitución nos demostró aquello. Los políticos dejaron de hacer lo más importante que es escuchar a la población, entonces, al final las constituciones las hacían los partidos políticos, no la población y por eso la población les dio un tremendo golpe a ambas posiciones. La gente dijo “no, pues, ustedes están discutiendo entre ustedes y a nosotros nos interesan otras cosas que son más simples, menos corrupción, más justicia, y ustedes están hablando de puras cosas que a nosotros no nos interesan. El voto obligatorio hace que la gente le demuestre a los partidos políticos que ellos pasan en peleas puntuales y no mirando el desarrollo.

-Ha habido polémica con propuestas de cambios a las multas del voto obligatorio… ¿qué le parece?

Creo que todo lo que mencioné hizo que los partidos hayan tenido que reflexionar y hoy día por eso hay algunos angustiados con votos obligatorios, porque dicen bueno, al final el que va a manejar esto son los vecinos y no los partidos. Y los partidos políticos en algún momento también andaban buscando quién tenía más votos, mirando eso y no si este representa la idea política, les importaba que el tipo fuera más famoso y que sonriera más, por lo tanto ese elegían. Espero que hoy día se empiece a normalizar, porque la gente tiende, cuando el voto es obligatorio, a ser mucho más inteligente.

-¿Cómo ve la gestión de Johnny Piraino?

No se cumplieron las metas que la población tenía, quedan las cosas como en una sensación de insatisfacción. Claro, él puede decir que cumplió todas las ideas que él tenía, sí, pero no cumplió la idea que la población tenía. Entonces uno dice mire, no tenemos la solución vial de la comuna, no tenemos el estacionamiento subterráneo que deberían haber empezado a construir el 2017, no tenemos el centro cultural terminado, no tenemos el servicio de urgencia terminado…O sea, cosas que estaban caminando, no le puedo echar la culpa al tren, que también lo dejamos caminando..Entonces la gente siente que las cosas importantes para la comuna no fueron terminadas. Aquí hay un tema donde la población se ha sentido insatisfecha por ello y es lo que dices tú que lo encuentro gravísimo. Yo creo que el tema más dramático hoy día de los mismos municipios es que no han podido demostrar transparencia y eso lo encuentro grave. Entonces, muchos convenios que se hicieron así con la luz semiapagada para que no se notara… le estamos pintando una canchita, pero detrás de ello un convenio que era mucho más complejo. Y en esta municipalidad desgraciadamente también se hicieron muchas licitaciones que quedaron desiertas y se ve un poco confuso, entonces ¿qué hay detrás de eso? Porque si quedó desierto, bueno, llame a concurso nuevamente, a licitación. Entonces quedan las cosas así como para empezar a dudar. Lo otro más grave, quizás no económicamente, pero que me preocupa son las máquinas que estaban trabajando en el espacio de la casa de una autoridad. Recordemos que hasta ministros han caído porque simplemente usaron el auto del Estado para comprar algo en un negocio y el ministro cae por esa cosa, pero aquí máquinas de la comuna de La Calera estaban trabajando en otra comuna de propiedad del alcalde actual, lo encuentro grave y creo que eso todavía no ha sido resuelto y transparentado si sucedió o no sucedió. Se investigó y no se ha terminado el proceso, entonces eso nos da una sensación de intranquilidad porque no se ha aclarado bien el tema de la corrupción.

-¿Cree usted que el caso Convenios le pueda costar la reelección a Piraino?

No sé si eso o el tema de las máquinas, pero yo siento hoy día que hay una insatisfacción de la población y eso les va a costar probablemente el cargo. El veredicto lo dirá la población en octubre.

PURANOTICIA