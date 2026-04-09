Histórico balotaje en la UdeC: Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora en 107 años

El proceso eleccionario 2026-2030 de la Universidad de Concepción concluyó con un hito sin precedentes, ya que la casa de estudios penquista definió a la primera rectora en sus 107 años de historia mediante la instancia de balotaje.

Con un sólido 57,7% de las preferencias, Jacqueline Sepúlveda se consagró como la nueva máxima autoridad de la institución. En esta contienda definitiva, logró superar a la aspirante Paulina Rincón, quien cerró su participación alcanzando el 42,37% de los votos válidamente emitidos.

Durante esta segunda vuelta, el nivel de asistencia a las urnas destacó al registrar un 94,1% de participación. En detalle, se contabilizaron 1.382 votos válidamente emitidos, provenientes de un padrón compuesto por 1.469 académicas y académicos que se encontraban habilitados para sufragar.

Una vez que se hicieron públicos los cómputos finales, la flamante autoridad electa dedicó palabras de saludo a toda la comunidad universitaria. Asimismo, extendió sus agradecimientos hacia sus familiares, su equipo de trabajo y quienes le entregaron su respaldo en las urnas.

Al referirse a los desafíos venideros, la académica expresó: “La idea es sacar adelante a la universidad, pero para eso necesitamos estar todas juntas y juntos, más unidos que nunca, porque eso es lo que queremos, el real sentido de la unidad de la Universidad de Concepción. Así que, juntas y juntos por el desarrollo libre del espíritu, que viva por muchos años la Universidad de Concepción”.

En cuanto a su trayectoria profesional, María Sepúlveda posee el título de química-farmacéutica de la Universidad de Concepción, además de ostentar el grado de doctora otorgado por la Universidad Karl-Franzens de Graz, Austria.

PURANOTICIA