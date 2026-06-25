Hijo de Héctor Llaitul y otros cuatro comuneros fueron declarados culpables por incendio reiterado y secuestro en Lautaro

Por unanimidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio contra Pelentaro Llaitul, Luis Menares, Juan Mardones, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil, en su calidad de autores de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta, en concurso con un delito de secuestro simple y un segundo delito de hurto.

Estos ilícitos fueron perpetrados el 22 de noviembre de 2022, cuando irrumpieron en un fundo ubicado en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía.

Además, se condenó al hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y Juan Mardones, por su responsabilidad en el delito de porte ilegal de municiones.

Al no haber logrado el estándar probatorio que exige la ley, el tribunal absolvió a los 5 comuneros de la acusación fiscal que los sindicaba como autores de los delitos de porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma de fuego prohibida y disparos injustificados.

Cabe señalar que la sentencia será dada a conocer vía telemática el lunes 13 de julio, a las 13:00 horas.

(Imagen: 24 Horas)

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