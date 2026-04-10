Hallazgo de osamentas remece investigación por desaparición de Julia Chuñil

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los hijos de Julia Chuñil, la Fiscalía de Los Lagos dio a conocer este viernes, un antecedente que podría marcar un giro en la investigación: el hallazgo de osamentas humanas en el predio de la familia.

Entre los restos encontrados, se identificó un “saco enterrado que contenía osamentas de menor tamaño”, elemento que despertó particular interés entre los investigadores.

Según expuso el Ministerio Público, el hecho de que el saco estuviera oculto bajo tierra sugiere una acción deliberada para esconder evidencia. “Alguien intervino el terreno, alguien dispuso esos restos de manera que no fueran visibles. Este hallazgo es coherente con un contexto mayor que ya hemos visto: evidencia de sangre en la bodega, uso de herramientas y armas, y ahora restos que se intentan esconder bajo tierra”.

Los análisis efectuados por el Labocar de Carabineros confirmaron que las muestras corresponden a material genético humano. “Presenta un 100% de correspondencia con ADN humano”, detalló la Fiscalía. Pese a ello, aún no se ha determinado si los restos pertenecen a la mujer desaparecida en Máfil.

Julia del Carmen Chuñil Catricura fue reconocida como defensora medioambiental mapuche y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, destacando por su labor en la protección del bosque nativo y de territorios ancestrales en las comunas de Máfil y Los Lagos, en la región de Los Ríos.

Su desaparición se remonta al 8 de noviembre de 2024, cuando acudió al predio “Reserva Cora Número Uno-A” en búsqueda de animales extraviados. Según el testimonio de uno de sus hijos, en el lugar se encontraron huellas de una camioneta, un vehículo poco habitual en la zona, lo que generó sospechas. Posteriormente, en enero de 2026, se confirmó que la dirigente había sido asesinada el mismo día en que se perdió su rastro.

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