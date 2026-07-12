Hallan segundo cuerpo en búsqueda de pescadores desaparecidos en Chañaral

Las labores de búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en la costa de Chañaral sumaron un nuevo antecedente este sábado, luego de que se encontrara el cuerpo de un hombre en un sector de roqueríos de Pan de Azúcar, en la Región de Atacama.

La información fue confirmada por la Fiscalía de Atacama, que indicó que el hallazgo fue realizado por personal de la Armada durante las labores desplegadas en la zona.

La fiscal (s) de Atacama, Constanza Ulloa, explicó que las primeras observaciones permiten presumir que el fallecido correspondería al segundo tripulante del bote "Neptuno", desaparecido desde el martes pasado junto a otro pescador.

No obstante, la persecutora precisó que la identidad deberá ser confirmada mediante las diligencias que desarrollarán detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y peritos del Servicio Médico Legal.

Asimismo, informó que la Armada ya comunicó el hallazgo a los familiares, quienes permanecen en Copiapó a la espera de la identificación oficial.

De manera paralela, profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía continuarán brindando acompañamiento y apoyo a los cercanos de los pescadores durante el proceso.

El hallazgo se produce un día después de que la Fiscalía confirmara la ubicación del cuerpo del primer tripulante desaparecido.

En esa oportunidad, las autoridades informaron que una persona fallecida había sido encontrada en el sector de Playa Blanca, también en la comuna de Chañaral. Posteriormente, la fiscal Constanza Ulloa confirmó que correspondía a uno de los dos ocupantes del bote "Neptuno".

Con el descubrimiento realizado este sábado, las autoridades esperan que las pericias permitan establecer oficialmente la identidad del cuerpo encontrado y avanzar en el cierre de la investigación relacionada con la desaparición de ambos pescadores.

PURANOTICIA