Familias de Villa Dulce en pie de guerra contra la alcaldesa Ripamonti y el Municipio de Viña: acusan "abuso de poder" y "actuar ilegal"

Alrededor de 600 vecinos de la parte alta de Viña del Mar, agrupados en el Comité de Vivienda Villa Dulce 2000, se encuentran en pie de guerra con la Municipalidad de la Ciudad Jardín, luego que la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti iniciara una ofensiva judicial que, a juicio de los pobladores, es "ilegal" y "arbitrario".

Esto, luego que los residentes de Villa Dulce, un sector ubicado en Miraflores Alto, acusaran que la Dirección Jurídica de la casa edilicia viñamarina ha solicitado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que revoque la pertinencia ambiental y el permiso de obras obtenido y aprobado por todos los servicios competentes en la materia.

Es bajo este contexto que apuntan directamente a la alcaldesa Macarena Ripamonti, de quien señalan que "creemos, y estamos convencidos, que ha actuado dejando de lado su deber de imparcialidad y objetividad, atendiendo las necesidades de algunos, no considerándonos en ningún momento y simplemente invisibilizándonos".

Es por ello que bajo el lema de «Villa Dulce 2000 se defiende y no se rinde», representantes del Comité de Vivienda presentaron un recurso de protección contra la medida anunciada por la Municipalidad de Viña del Mar, advirtiendo que es "la primera de las acciones de defensa que emprenderemos", sin descartar futuras acciones, ya sea en la instancia judicial, como civil, penal o administrativa.

20 AÑOS DE REVESES

El 30 de marzo del año 2000 se formó el Comité de Vivienda Villa Dulce 2000, que agrupa a unos 600 vecinos de este sector de la Ciudad Jardín, vale decir unas 160 familias, en su gran mayoría ubicadas dentro del 40% de más bajos ingresos y vulnerables, según el Registro Social de Hogares, siendo personas sin capacidad de ahorro.

El año 2021, a través de la Unión Comunal de Allegados (UCA), estos vecinos trabajaron junto al Serviu, la Seremi de Vivienda y el Municipio de Viña del Mar, para presentar un proyecto donde expresaban su deseo de adquirir el terreno para construir viviendas sociales, situación que se materializó el año 2002. No obstante, los sueños se transformaron en pesadilla luego que Serviu indicara que no construiría.

Tras pasar casi dos años golpeando puertas, el 2004 presentaron un anteproyecto habitacional, el cual fue aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), junto a la obtención de sus respectivos subsidios. Sin embargo, la constructora que materializaba el proyecto (Coninco) decide abandonar el mismo por los bajos réditos económicos que éste le rendiría. Este problema persistió hasta que el 2006 le recomiendan ejecutarlo en altura, hecho al cual los vecinos accedieron.

El transitar de este sueño vecinal se volvió a truncar el año 2011 cuando fueron estafados por la constructora Ramis Echeverría, la cual se disolvió sin devolverles el dinero que habían logrado juntar con mucho esfuerzo. Las dificultades continuaron a lo largo de los años, debido principalmente a la inestabilidad de las constructoras, pero también por los constantes intentos de toma, siendo desalojadas cuatro de ellas.

Pero a pesar de todas las adversidades, "no nos rendimos y finalmente hemos logrado obtener todos los permisos y subsidios para comenzar la construcción de nuestras anheladas viviendas propias", indicaron los vecinos del Comité de Viviendas Villa Dulce 2000 a través del recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, documento al cual tuvo acceso Puranoticia.cl.

HUMEDAL, UN NUEVO PROBLEMA

23 años después de la conformación del comité, los vecinos ansiosos de ahora sí poder materializar el proyecto, se encuentran con un nuevo obstáculo, el cual –advierten– podría paralizarlo definitivamente. Esto, debido a que un grupo de otros 250 vecinos, también de Villa Dulce, solicitaron al Municipio que traslade la construcción de los edificios sociales, ya que estos se emplazarían sobre un humedal.

Dicha solicitud se expresa debido a la existencia de un humedal emplazado, en su mayoría, sobre un área verde especial, que contempla un 70% del área; mientras que el otro 30% restante es considerado un perímetro urbano para construcciones. Por ello, a pesar que la construcción de los cinco edificios se encuentra aprobada, ésta está en pausa a la espera del respectivo permiso de edificación.

Ante esta nueva adversidad, desde el Comité de Vivienda Villa Dulce 2000 acusan una "errónea interpretación" del Municipio de Viña del Mar y los recurrentes, quienes "antojadizamente incluyen nuestro predio dentro de sus planos zonales", los cuales pretenden regular bajo la declaración de humedal.

Es en este contexto donde afirman que se han presentado "antecedentes erróneos" y otros "derechamente falsos", situación que ha generado que su sueño de la casa propia sea, no solo postergado, sino que "aniquilado completamente". Es justamente éste el principal motivo que argumentan para presentar este recurso de protección.

Los vecinos señalan en el documento que "los recurrentes, en su mayoría personas que no habitan nuestro territorio, intentan derribar el permiso que nos habilita para desarrollar nuestro proyecto habitacional". De igual forma, aseguran ser conscientes del cuidado y preservación del medio ambiente, lo que ejemplifican con el hecho de que su proyecto habitacional sólo ocupa un 25% del total del terreno (1,1 hectárea).

Este criterio –explican– permite contar con un porcentaje 74.36 % de superficie disponible que no se interviene y que se destina a “área de conservación de especies” y “área verde”. También comentan que los recurrentes latamente razonan sobre la existencia de un humedal, pero nada señalan que todas aquellas características no se refieren a nuestro predio y no concurren en él".

DARDOS A RIPAMONTI

Junto a la presentación del recurso de protección ante el tribunal de alzada, los vecinos del Comité de Vivienda Villa Dulce 2000 apuntaron sus dardos directamente contra la alcaldesa Macarena Ripamonti, de la cual señalaron que "haciendo uso y abuso de las herramientas que le otorga el poder municipal, ha emprendido acciones judiciales que tienen por objeto dejar en abandono a más de 600 personas que componen nuestro comité, sin ningún dialogo, sin ninguna participación ciudadana y sin ningún cuidado".

"Las herramientas que ha ocupado se han transformado en un abuso de poder. Así lo sienten cada una de nuestras socias, ya que recientemente nos enteramos que, en un acto temerario e imprudente, la Dirección Jurídica de la Municipalidad ha solicitado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que revoque la pertinencia ambiental y nuestro permiso de obras obtenido por nuestro comité y aprobado por todos los servicios competentes", añadieron a través de una declaración a la que accedió Puranoticia.cl.

Además de sostener que la jefa comunal "ha actuado dejando de lado su deber de imparcialidad y objetividad", los vecinos denunciaron el "actuar ilegal y arbitrario del Municipio y la alcaldesa Ripamonti quien, atribuyéndose facultades que no tiene, esconde información al Seremi del Medio Ambiente, al solicitar la declaración de humedal, incluyendo nuestro predio como una zona de parque, en circunstancias que el plano regulador y la Seremi de vivienda, en el año 2003, lo declaró como habitacional".

Lo ocurrido lo califican como una "amenaza", ante lo cual aseguran que "no nos quedaremos de brazos cruzados y denunciaremos ante todos los organismos que sean pertinentes el abuso de poder del que somos víctimas". Por ello, hicieron un llamado a los viñamarinos, autoridades, al Ministro de Vivienda y al Presidente de la República, a "solidarizar con esta evidente injusticia de la que somos víctimas, por un mero capricho municipal, porque de otra forma no es entendible".

REUNIÓN DE TRABAJO

Conocidos todos estos antecedentes, Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Viña del Mar, con el objetivo de conocer su postura ante este conflicto que ha escalado al plano judicial.

Al respecto, respondieron mediante una declaración escrita, en la cual exponen que "en este sector existe un conflicto entre dos comunidades: por un lado, 250 vecinos decidieron presentar un recurso de protección por la construcción de edificios de vivienda sobre el humedal urbano de Villa Dulce; y por otro, el comité del proyecto que lleva años esperando construir sus viviendas en el terreno".

"Como Municipio, tras recibir a ambas partes, acordamos levantar una reunión de trabajo junto al Serviu, Minvu y el Gobierno Regional, para ofrecer mediar este conflicto y coordinar a los servicios para ofrecer una solución integral a la problemática", añadieron desde la casa edilicia de la Ciudad Jardín.

Por último, explicaron que la declaratoria de humedal no entorpece el proyecto, sino que la entrega del terreno está detenida debido al recurso de protección presentando por los 250 vecinos, quienes buscan proteger el espacio pues dicen que la construcción de estas cinco torres amenazan la existencia del humedal urbano «Entre Cerros».

