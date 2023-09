Gran convocatoria en Viña en la presentación del libro de Mario Amorós «Allende. Biografía política, semblanza humana»

Cerca de 250 personas participaron en el lanzamiento del libro «Allende. Biografía política, semblanza humana» que se realizó en el Salón Independencia del Hotel O´Higgins de Viña del Mar, donde la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y las senadoras Claudia Pascual e Isabel Allende, entregaron sus comentarios sobre esta maciza y entretenida obra, que recorre la historia de Chile a través de la figura de Salvador Allende Gossens, desde sus ancestros familiares hasta el golpe de Estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973. Asimismo, el propio autor, Mario Amorós dio cuenta de la dimensión de esta publicación, que ha sido reeditada con nuevos antecedentes y organizada en diez capítulos.

Esta iniciativa se enmarca en las actividades que está realizando la Coordinadora 50 Años de Viña del Mar, y forma parte del trabajo realizado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar junto a los partidos políticos de la comuna, organizaciones ciudadanas, juntas de vecinos y ONGs. Así, en el acto, también se contó con los saludos de Berni Cancino, presidenta del Comunal Viña del Mar del Partido Socialista de Chile y Graciela Jiménez, presidenta de la Comisión Chilena DDHH Viña, del diputado español de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y la conducción del evento realizada por el concejal Sandro Puebla. También estuvieron presentes el presidente regional del PS y diputado, Nelson Venegas; la seremi de Justicia y DDHH, Paula Gutiérrez; la seremi de Energía, Arife Manzur; el seremi de Ciencias, Jorge Soto; el diputado Jorge Brito; la concejala Nancy Díaz; Nicole Pastene, directora del Puerto de Valparaíso.

El autor, Mario Amorós destacó que “acabamos de lanzar el libro en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar, en un acto organizado por la Coordinadora 50 Años Viña del Mar, la Fundación Salvador Allende (FSA) y el Municipio de Viña del Mar, con la asistencia de más de 200 personas. Me han acompañado en la mesa las senadoras Isabel Allende y Claudia Pascual, el diputado Enrique Santiago y, por cierto, nuestra anfitriona, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Ha sido muy grato recordar a la figura de Salvador Allende, su historia y la de la Unidad Popular, cuando estamos a pocos días de conmemorar de esa fecha trágica de la historia de Chile del golpe de Estado militar y también civil, de 1973, que llevó al presidente Allende a la muerte, y abrió paso al período más oscuro del gobierno de Chile”.

Por su parte, la alcaldesa Ripamonti recalcó que fuera la ciudad de Viña del Mar la que recibió al autor a presentar esta obra sobre Salvador Allende, “quien también fue un viñamarino, que vivió en la Av. Libertad 269 de esta ciudad, y que viajaba a diario como estudiante secundario al Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, regresando a Viña del Mar”. Asimismo, la alcaldesa les hizo entrega a las senadoras Allende y Pascual, como a Amorós, de la carta enmarcada que Allende envío a los 15 años al club Everton, para hacerse socio.

En tanto, la senadora Pascual recordó “la importancia que Salvador Allende siempre le otorgó a la salud y la educación, como ejes fundamentales para enfrentar las desigualdades sociales que se vivían en Chile, con iniciativas como la creación de la JUNJI o del medio litro de leche para las y los niños de nuestro país, y promoviendo una educación de calidad, gratuita y laica”.

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi indicó que “Acabamos de tener una maravillosa jornada, donde hemos presentado junto a la senadora Claudia Pascual, el libro de Mario Amorós sobre Salvador Allende. Yo recomiendo que lo lean, sobre todo toda la gente joven que no vivió ese período, porque todas y todos debiéramos informarnos más sobre todo lo que significó la lucha por lograr el triunfo de 1970, y de la larga carrera de Salvador Allende. Como diputado, como senador, las cuatro veces candidato presidencial, recorriendo el país de Norte a Sur, invitando a un gran sueño: que eran posibles grandes transformaciones, en democracia, pluralismo y libertad. Es la reivindicación de un demócrata, de un luchador social, digno, que prefirió entregar su vida, antes de rendirse, salir humillado fuera del país. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir aprendiendo a cuidar la democracia y que los hechos por graves que sean, se resuelven solo con más democracia, y siempre dentro de la institucionalidad”.

Finalmente, la senadora Isabel Allende en el marco de las conmemoraciones por los 50 años, declaró que: “Quiero reconocer la importancia de la firma de los cuatro ex presidentes de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echeñique. Lo que no pudo Chile Vamos, al menos los cuatro ex presidentes de Chile lo lograron y se han comprometido con la democracia, democracia siempre”.

VIDEO:

PURANOTICIA