Gonzalo Yuseff, candidato de Evópoli al Consejo: "No se puede pretender zanjar en la Constitución los futuros debates políticos"

Gonzalo Yuseff Quirós, abogado de la Universidad de Valparaíso, ex fiscal del Ministerio Público y ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia, reconoce en conversación con Puranoticia.cl que un llamado del senador Francisco Chahuán lo puso nuevamente en la primera línea de la contingencia en la región de Valparaíso.

Y es que una vez confirmado el segundo proceso constituyente, tras el fracaso de la Convención con el aplastante triunfo del «Rechazo» el pasado 4 de septiembre, el presidente de Renovación Nacional (RN) pensó en este hombre de 53 años para que ocupara uno de los cupos de su partido en la Quinta Región. Sin embargo, con el paso de los días, el propio legislador le comunicó que, de aceptar competir por el Consejo Constitucional, sería en una de las plazas de Evópoli, en la lista Chile Seguro.

Es así como, desde su independencia política, el ex titular de la ANI entre 2010 y 2014 aceptó la propuesta y asumió una candidatura que –reconoce y destaca– le ha permitido reencontrarse con viejos conocidos, además de tener la oportunidad de liderar a un equipo de trabajo que compara con un "pequeño emprendimiento".

Ya desde su posición de candidato como consejero constitucional, Gonzalo Yuseff plantea que es la seguridad uno de los ejes centrales que se deberán abordar en la eventual nueva Constitucional, tema en el que se siente un experto dada su experiencia profesional, desde el que quiere aportar en este nuevo órgano que deberá ser elegido el próximo domingo 7 de mayo en todo el país.

Gonzalo, lo primero: ¿Cuéntenos cómo han sido estos primeros días de campaña?

- Han sido días de alegría porque me han permitido reencontrarme con personas vinculadas a la política, a mi vida personal, a mi vida profesional, que no había visto hace un buen tiempo. Y he tenido la oportunidad de reencontrarme con ellos. Además han sido días de trabajo porque, por un lado, hay que organizar un comando, que es casi como organizar un pequeño emprendimiento: hay que tener personas con distintas funciones, hay que conseguir y encargar ciertas cosas, hay que conseguir financiamiento, y eso genera trabajo. También han sido días de nerviosismo porque cuando uno toma estas decisiones y cuando uno se mete en estas cosas arriesga mucho. Por de pronto, la propia valoración, uno se siente valorado, uno se siente con la necesidad de no defraudar a otros a los que te pidieron que los representaras. Entonces cada día de campaña ha tenido uno de los tres ingredientes o los tres combinados.

Si bien, usted es independiente, políticamente hablando, pero recibe el respaldo de Evópoli para esta candidatura. ¿Cómo fue todo este proceso que deriva en liderar esta candidatura? ¿Se lo pide el partido?

- En un principio, el senador Francisco Chahuán me propuso ser candidato por Renovación Nacional. Yo le dije que sí, y luego me desentendí de las negociaciones, y luego me entero que voy a ser candidato, pero por el cupo de Evópoli. Yo soy independiente, soy de centro-derecha, así que me pareció una muy buena opción. Le tengo gran simpatía a ese partido, me siento identificado con muchas de sus propuestas, así que cuando me plantearon a última hora esa opción, la acepté sin mayor dudas porque creo que para efectos de redactar una Constitución, lo importante es el sector político que uno representa y las ideas que uno tiene, más que en particular el partido político. No es una elección parlamentaria, no es municipal donde sí un partido u otro puede ser más importante. Entonces creo que aquí lo importante son los principios que uno ha tenido durante su carrera política y lo que por sus conocimientos puede aportar.

¿Entonces no hubo mayor problema que no haya sido RN?

- No, al contrario, me han permitido tener una base de apoyo nueva y más joven.

Antes de pasar al proceso eleccionario en sí, nos interesa conocer su visión de lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional y por qué cree que se da el posterior triunfo tan aplastante del «Rechazo».

- Bueno, creo que para eso basta hojear lo que se pretendió hacer. Suponer que era una Constitución, que más bien era un programa de Gobierno de la centro-izquierda, y eso no es algo que pueda generar mayorías en un país que es muy plural en su representación política. Yo creo que eso es fundamental. Cuando tú haces una Constitución tienes que pensar en un texto imparcial, que luego en cada elección las personas le vayan dando el contenido que quieran, lo hacen más de centro-izquierda, más de centro-derecha, pero no se puede pretender zanjar en la Constitución los futuros debates políticos.

¿Qué espera de este nuevo órgano? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a lo que será el futuro Consejo Constitucional?

- Lo primero, es que espero ser elegido. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cada uno de los grupos que van a conformar esta Asamblea, que se consideran esenciales en una Constitución y luego conversar con los otros para ver si esas cosas consideradas esenciales pueden ser compartidas. Aquellas que no tendrán que ser negociadas, pero lo que espero es una racionalidad política para entender que es tan importante, al hacer una Constitución, el contenido, que el anterior malo y espero que este sea bueno y que parezca más una Contitución imparcial. Para eso debe tener 100 artículos y no 500 como tenía la otra. Pero también creo que es importante el proceso político que genera la Constitución. Si tú logras sentar a las personas que se debaten el poder elección tras elección, y ponerlos de acuerdo sobre cuáles serán las reglas del juego, yo creo que el país logra sentar las bases de un desarrollo de manera mucho más estable que manteniendo esta incertidumbre que existe hoy respecto del apoyo o no a la Constitución.

En materia de seguridad, ¿qué cree usted que se puede hacer, desde una Constitución, para hacerle frente a este problema que aparece como el principal para los chilenos actualmente?

- Sin dudas, el tema de la seguridad es la preocupación que hoy más destaca dentro de las preocupaciones de los chilenos. La Constitución tiene un objeto de ser un marco regulador de las distintas instituciones, y en ese sentido, tener una Constitución que, por ejemplo, regule la participación de las Fuerzas Armadas en los periodos de excepción de manera más flexible. Una Constitución que establezca la posibilidad que las Fuerzas Armadas, en determinadas situaciones, colaboren en el combate a la delincuencia en el ámbito interno, como en el terrorismo en La Araucanía o en el control de la frontera norte. Tener una Constitución que en los Estados de Excepción se fijen marcos acotados para destinar efectivos de Defensa a ámbitos de seguridad. Yo creo que esos son aspectos que resultan importantes al momento de fijar en una Constitución los cimientos de la seguridad.

Usted trabajó en el Ministerio Público, por ende conoce desde adentro su funcionamiento. En ese contexto, ¿cómo cree usted que se podría potenciar a este organismo desde una eventual nueva Carta Magna?

- Creo yo que lo importante, no sólo del Ministerio Público, sino que del Poder Judicial, es su imparcialidad. Y eso no hay que perderlo en cuenta, hay que mantener la estructura donde el Poder Judicial tiene su independencia y donde el Ministerio Público, sin perjuicio que tiene una asignación presupuestaria vinculada al Poder Ejecutivo, tiene una autonomía para tomar decisiones. Entonces eso es fundamental mantenerlo. Respecto al resto de modificaciones, es propio de una discusión política que se debe realizar en cada una de las elecciones. No creo que sea éste el momento para venir a cambiar el Ministerio Público u otras instituciones, creo que esa es una discusión larga que requiere una ley porque es un tema de detalle. Aprovecho la pregunta para distinguir cosas que son propiamente legales y otras que son constitucionales. El error del anterior proceso fue convertir en constitucionales temas legales. Creo que ahora no hay que cometer el mismo error.

¿Cuáles deberían ser a su juicio los puntos centrales de la nueva Constitución?

- En primer lugar, el tema del sistema político. Cómo se regula el sistema político, en el sentido de dar imparcialidad a todos los que participan en cada una de las elecciones. Yo creo que ese es un tema importante. No soy partidario de ningún cambio en temas de las instituciones políticas. No estoy de acuerdo en la creación de una sola Cámara o modificaciones al periodo presidencial o al régimen de Gobierno que tenga el país. Creo yo que esas materias no deben ser modificadas y lo que debe buscar la Constitución es garantizar la imparcialidad. Otra parte importante de la Constitución es la concesión de los derechos de las personas. Esa es la esencia de la Constitución, de la concesión de las garantías individuales, lo que hoy es el artículo 19. Me parece que hay que conservar las libertades por sobre cualquier otra cosa. Las constituciones aparecen en el mundo para oponerse a la autoridad, para garantizar a las personas. Por último, la regulación de ciertas instituciones básicas, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, regular en cierta medida cómo se hacen las leyes y cómo funciona el mismo Congreso. Esas cosas deben estar en una Constitución.

Finalmente, ¿por qué la ciudadanía de la región de Valparaíso debe votar por Gonzalo Yuseff?

- La ciudadanía de Valparaíso debe votar por quien considere mejor candidato. A eso hago un llamado. Yo me considero un buen candidato porque tengo una trayectoria y un conocimiento en temas de seguridad, que me van a permitir incorporar temas que no están siendo adecuadamente tratados hoy en día. No hay una discusión clara respecto de cuáles van a ser los parámetros de seguridad que se van a tener en la nueva Constitución. En ese sentido puedo ser un aporte. Tengo una trayectoria vinculada a la seguridad más que a la política. Fui fiscal del Ministerio Público por muchos años, fui Director de la Agencia Nacional de Inteligencia y luego abogado penalista, así que conozco los problemas de seguridad y también entiendo cuáles deben ser aquellos aspectos de seguridad que deben ser incorporados a la Constitución.

