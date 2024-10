¿Golpe para Rodrigo Mundaca? Partido Radical anuncia su apoyo a Felipe Ríos como Gobernador Regional de Valparaíso

A pocas semanas de las elecciones del sábado 26 y domingo 27 de octubre, el Partido Radical (PR) de Valparaíso, tras asamblea regional, otorgó total apoyo a Felipe Ríos, como su candidato único a Gobernador Regional, despejando de esta manera las dudas que habían surgido desde el interior de la tienda política.

Tras una reunión entre la directiva regional del PR y el comando de Felipe Ríos y directiva regional del Partido Liberal (PL), se definió el apoyo irrestricto de los radicales a la candidatura de Ríos, básicamente por su compromiso a impulsar un Gobierno Regional basado en la transparencia, donde cada decisión y cada inversión se realice con responsabilidad y claridad. Desde el PR aclaran que la confianza se construye con acciones y que el actor de profesión está decidido a hacer de su gestión un ejemplo de transparencia y buenas prácticas.​

Luis Cisternas, presidente regional del Partido Radical, señaló respecto de este apoyo que "nuestro partido tiene 160 años de historia, una historia marcada por grandes transformaciones para este país. Quisiera, a través de mis palabras, dar el respaldo para que este 26 y 27 de octubre podamos votar por Felipe Ríos, que va de candidato a gobernador regional y es una persona que puede encarnar y representar con transparencia y honestidad una mejor manera de encauzar los recursos para las comunidades y para la ciudadanía. Este 26 y 27de octubre votemos por Felipe Ríos porque representa el futuro para una mejor región, para una mejor comuna y para una mejor ciudad. Felipe Ríos, gobernador regional”.

El presidente regional del PR reiteró que valoran que "Felipe Ríos crea firmemente en el trabajo en equipo como la mejor herramienta para generar cambios reales y duraderos. No se trata de imponer decisiones, sino de trabajar codo a codo con cada sector, desde las comunidades más pequeñas hasta las grandes ciudades, escuchando y construyendo juntos un proyecto en el que todos y todas se sientan representados, algo que los Radicales valoran sobremanera. El partido coincide con el candidato en que el verdadero progreso, se alcanza cuando avanzamos unidos y se dejan de lado las diferencias para enfocarse en lo que realmente importa: el bienestar y el desarrollo de la región".​

Felipe Ríos, junto con agradecer el apoyo, atribuyó este nuevo apoyo a que la campaña va bien encaminada: “Agradecemos al Partido Radical por este apoyo que viene a fortalecernos aún más, a medida que hemos avanzado se nos ha ido sumando diversos sectores políticos y sociales y eso habla de que estamos haciendo bien las cosas y la ciudadanía se está sintiendo representada en nosotros".

Sebastián Tobar, presidente regional Partido Liberal, señaló que "cuando iniciamos este desafío liderado por Felipe Ríos, fuimos claros en la convicción de que, si él no estuviera en la papeleta, las personas que pertenecemos a la centro izquierda no nos podríamos ver representadas. Hoy con la decisión tomada por el Consejo Regional del Partido Radical y en conversaciones sostenidas con Luis Cisternas, su presidente, ratificamos que no estuvimos equivocados con esta decisión de confiar en el liderazgo, vocación y humildad de Felipe Ríos para dar una señal a la ciudadanía que cree en los cambios moderados, respetuosos y, por sobre todo, responsables. Quedan aún días de campaña y confiamos en que más personas se continuarán sumando".

Es así como el Partido Radical de Valparaíso se suma en la recta final de la campaña, apoyando en promover y divulgar el programa de gobierno regional del actor, para socializar aquellos temas que tienen mayor alcance social entre la población.

