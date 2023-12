Gobierno se comprometió a ampliar el giro de EFE durante el 2024 para que puedan operar microbuses en regiones

La bancada de diputados por la Ley «Que Pase la Micro» anunció el acuerdo con el Gobierno para la ampliación del giro la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), con el fin de operar microbuses en regiones y en zonas rurales de la región Metropolitana; esto, como una medida para enfrentar la crisis del transporte.

El diputado Luis Cuello (PC), autor del proyecto «Que Pase La Micro», señaló que "hemos logrado que en el presupuesto 2024, el Gobierno acoja e incorpore nuestra propuesta y se ha comprometido a ingresar, durante el primer semestre del año 2024, un proyecto de ley que va a ampliar el giro de las filiales de EFE, para que pueda operar transporte de superficie en las regiones y en aquellas zonas de la región Metropolitana donde no opera hoy el sistema Red de movilidad”.

Según el parlamentario, esto va a permitir contar el 2025 con una empresa pública en muchas regiones que eleve la calidad del servicio del transporte público, transitando hacia un sistema mixto de transporte.

Por su parte, el diputado Jaime Sáez (FA) destacó que el acuerdo con el Gobierno “va a involucrar que, a partir del próximo año, los gobiernos regionales también puedan involucrarse, asociándose con empresas públicas como EFE, por ejemplo, para poder proveer un mejor servicio de transporte y poder fortalecer el proyecto 3030 de Ferrocarriles del Estado, que busca establecer nuevos recorridos diarios de 30 kilómetros de distancia en 30 minutos”

En tanto, la diputada Marta González (Ind.) subrayó que "hoy día nos pasa que, con las licitaciones que tienen las empresas, si no cumplen con los requisitos de las licitaciones, no hay cómo reemplazarlas. Efectivamente no hay una visión social con el tema del transporte, entonces que avancemos hacia un transporte mixto, público y privado, va a garantizar que las personas de la ciudad y de los sectores rurales de regiones puedan acceder a un transporte público seguro y de calidad”.

La diputada Daniela Serrano (PC) recalcó que "cuando se habla de las regiones y se excluye la región Metropolitana, muchas veces nos estamos olvidando que la Red de movilidad que tenemos no llega a gran parte de las comunas, sólo se queda en el Gran Santiago. Y el compromiso que tiene el Ejecutivo, de poder ampliar el giro de EFE, le puede dar una gran oportunidad a comunas como las del Distrito 14 y del Distrito 12 como son Pirque y San José de Maipo”.

PURANOTICIA