Gobierno responde a críticas de alcaldes de Valparaíso y Viña y dice que les informó oportunamente de problemas con show pirotécnico

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a la negativa de la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército (DGMN) sobre aprobar el show pirotécnico que se realizaría en la bahía de Valparaíso y Viña del Mar.

Además, la secretaria de Estado respondió al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien apuntó a que durante el gobierno anterior se habrían resuelto las autorizaciones de fuegos artificiales para Año Nuevo de manera "mucho más veloz".

Incluso, el jefe comunal de la Ciudad Puerto indicó que habrían oficiado dos veces a la cartera de Fernández, el 6 de diciembre y el 14 de diciembre, "proponiendo mecanismos de salida frente a esta situación que se había generado con este proveedor".

Al respecto, la titular sostuvo que "uno entiende a la alcaldesa y al alcalde tanto de Viña del Mar como de Valparaíso, en el sentido de que ellos quieren sacar adelante sus comunas, sobre todo la alcaldesa de Viña del Mar, que como sabemos también vive momentos duros, pero los organismos técnicos tienen que actuar con toda seriedad".

"Cuando recién supimos de esta situación, la DGMN nos informó que desde el año pasado, en diciembre, cuando esta misma empresa hizo el espectáculo de fuegos artificiales, se les advirtió que al 30 de marzo tenían que estar destruidos todos los remanentes", añadió.

Y aseguró que en ese entonces la DGMN le pidió a la empresa "tener nuevos fuegos artificiales, porque estarían vencidos para este año según el reglamento vigente".

"Incluso le informó que iba a ser clausurada en agosto. Dicho esto, la empresa participó igual de la licitación que hacen los municipios, donde Defensa no interviene. Por tanto, nosotros no sabíamos que esta empresa, y no teníamos como saber, que esta empresa fue la que ganó la licitación", sumó

Asimismo, la ministra aclaró que "cuando se supo, sí se alertó a los alcaldes. El subsecretario para las FF.AA. no solo comunicó en noviembre que había una situación con la empresa, en diciembre se juntó presencialmente con el alcalde Sharp advirtiendo que había esta situación".

"El Gobierno, teniendo toda la voluntad, hizo una modificación de reglamento que permitió que se hicieran las pruebas y el informe fue negativo y muy lapidario. A nosotros nos corresponde, teniendo esa información, técnica, es cuidar la integridad de todas las familias de Chile", cerró.

PURANOTICIA