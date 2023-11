Gobierno Regional del Biobío solicita que la extinta fundación ProCultura devuelva $250 millones

El Gobierno Regional del Biobío solicitará la restitución de recursos no gastados y dineros por concepto de boletas de garantía a la extinta fundación ProCultura, con quien se suscribió un convenio por $2.533 millones en junio del año pasado.

Según informó el diario El Sur, la solicitud de devolución de los recursos responde al anuncio de la instancia liderada por el director ejecutivo y psiquiatra Alberto Larraín, del fin de sus operaciones tras 14 años a raíz de los fuertes cuestionamientos por el «Caso Convenios».

Desde el Gore señalaron que a la fecha el 11 de julio del 2022 se transfirieron $1.506 millones a ProCultura y el 16 de noviembre del 2023 se redactó el oficio donde se puso término al programa según convenio.

Por lo mismo, se está realizando un cobro de la póliza de garantía por buen cumplimento de $250 millones. A septiembre del 2023 se han rendido $631 millones y fueron aceptados $517 millones.

El gobernador Rodrigo Díaz confirmó la solicitud del cierre del programa, de la restitución de dineros no rendidos -dentro de un universo de $878 millones sin rendir hasta el 30 de septiembre- y no descartó que, de no existir la entrega de los recursos, se busque la restitución por la vía judicial.

"Esperaría que esta gente, que entiendo es correcta, nos restituyera estos recursos porque siendo entregados para una iniciativa deberían estar en su cuenta cautelados previa ejecución de esta. De no ser restituidos, debería proceder un cobro judicial", indicó.

Díaz detalló que el Gore Biobío firmó convenios con la fundación ProCultura para la ejecución de dos programas, siendo una de ellas la búsqueda de que el Complejo Ferroviario de San Rosendo pasara a ser Monumento Histórico Nacional y la construcción de un manual de postulación para que Lota pasara a ser Patrimonio de la Humanidad.

"Ese programa fue ejecutado a satisfacción, está cerrado y rendido en su totalidad. El segundo programa estaba orientado a desarrollar distintas actividades complementarias a la vocación regional para apostar por la industria creativa", indicó Díaz.

Sobre ese proyecto, el gobernador regional detalló que en julio del año pasado se hizo una primera transferencia de $1.507 millones y que contaba con una boleta de garantía de $250 millones.

"La última vez que tuvimos rendiciones de la entidad fue en septiembre, y al no tener rendiciones posteriores, se decidió el jueves pasado poner término a ese contrato e instruí al equipo jurídico a cobrar la caución y restituir los avances. Esta fundación tuvo un buen desempeño con la primera iniciativa que hizo acá, pero estaba pasando por un fuerte cuestionamiento a nivel nacional y es probable que vaya a tener un problema de caja que produzca este anuncio de cierre", reveló la autoridad regional.

Además, detalló que parte de las actividades que llevó adelante ProCultura fue la realización de las dos versiones de la conferencia musical REC Pro de las cuales aún no se rinden los recursos invertidos este año.

Díaz también descartó haber tenido algún tipo de diálogo en los últimos días con el director Alberto Larraín o alguno de los miembros de la fundación, y enfatizó que "el administrador regional me señaló al momento de firmar el cierre del convenio, que se intentó en dos ocasiones conversar con las contrapartes más altas sin éxito".

"Tenemos que responder a satisfacción de la Contraloría una solicitud de plasmar en un manual los criterios y porcentajes de asignación de recursos entregados a cada entidad que recibe dinero, se nos dieron 60 días hábiles para ello y este lunes pedí acelerar ese trabajo”, complementó.

Por último, indicó que “no he visto otra entidad que tenga en la discusión de la agenda pública una condición similar a ProCultura, pero no puedo descartar que alguna otra fundación decida cerrar sus operaciones".

PURANOTICIA