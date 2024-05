Gobierno Regional del Biobío entregó la suma de $720 millones para "centro espacial" de Ricardo Rincón

Una cifra que bordearía los $720 millones de pesos asignó el Gobierno Regional del Biobío a una fundación asociada a Ricardo Rincón. El hecho involucraría al gobernador Rodrigo Díaz Wörner, con el exdiputado de la DC, hoy cercano a Demócratas, conglomerado presidido por su hermana Ximena Rincón, con el que Díaz estaba en conversaciones para repostular al cargo antes de desistir de ir a la competencia.

Según la investigación realizada por Radio Biobío, los millonarios traspasos a Leitat Chile se concretaron a inicios de 2023, en un sólo pago, a fin de instaurar un “centro de innovación espacial” para la Región del Biobío.

Del total del dinero, al menos unos $15 millones, por cinco boletas, fueron a parar a la billetera personal de Ricardo Rincón, por conceptos de “asesorías” y un “plan de gobernanza”.

LA FUNDACIÓN

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Biobío, el proyecto comenzó a ser tramitado el segundo semestre de 2022 y su objetivo era “impulsar un ecosistema que permita sustentar la investigación, innovación, conocimiento, emprendimiento y desarrollo espacial” en la región.

Según aseguran fuentes conocedoras de la materia, fue el propio Ricardo Rincón quien realizó gestiones para acercar las intenciones de la fundación al organismo público. Todo ello, afirman, dado los vínculos del exparlamentario democratacristiano con su otrora compañero de bancada, Marcelo Chávez.

Se trata de uno de los hombres de confianza del gobernador, quien actualmente se desempeña como gerente general de Desarrolla Bío Bío, una corporación público-privada, creada por el propio Gobierno Regional para gestionar la entrega de fondos públicos a entidades de la zona y cuya cúpula ha sido fuertemente cuestionada por sus nexos con otros actores políticos.

Tanto Rincón como Chávez, continúa la investigación, niegan haber tenido injerencia en la aprobación de los dineros. Si bien el primero reconoce su cercanía con Chávez, sostiene que él no tuvo influencia alguna en el traspaso desde las arcas públicas.

“Marcelo es un colega abogado, excolega en la Cámara de Diputados, un profesional a quien aprecio y valoro mucho, y que no está ni ha estado en ninguna de las áreas del GORE y/o CORE que analizan, evalúan y sancionan este tipo de iniciativas, ni ha tenido en ella ninguna participación”, aseguró Rincón.

Chávez, por su parte, confirmó el tipo de vínculo que tiene con Rincón: “Fuimos colegas en el Congreso, nos conocimos y trabajamos en conjunto alguna iniciativa en esa época, pero no tengo un vínculo más allá”.

Además, descarta haber intervenido en favor del hermano de la senadora. “Yo supe de este proyecto cuando ya estaba ingresado y aprobado por el GORE. No tengo yo una intervención directa, ni de evaluación, ni nada por el estilo”, explicó.

Para septiembre de 2022, la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE ya había dado su visto bueno al proyecto. Y menos de una semana más tarde, los consejeros regionales lo aprobarían de manera unánime. Apenas un mes después, en octubre, los fondos estaban listos para ser entregados.

Todo quedaría oleado y sacramentado con la firma del convenio entre Díaz y Leitat el 29 de diciembre de 2022 y los $720 millones fueron a parar a las arcas de la fundación en una sola cuota, informó este miércoles la Unidad de Investigación de Radio Biobío.

LA PARTE DE RINCÓN

De acuerdo a las rendiciones de gastos analizadas por el citado medio, durante el primer año de ejecución, se gastaron apenas $100 millones de los casi $720 que les entregó el Gobierno Regional. Es decir, menos de un 15% del presupuesto total.

Y si bien no está clara la profundidad del vínculo entre Leitat y Ricardo Rincón, lo concreto es que este último se ha visto beneficiado con el proyecto financiado con los dineros públicos del GORE.

Las rendiciones a las que accedió evidencian al menos cuatro pagos en favor del ex demócrata cristiano: boleteó en julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. Primero por una “asesoría”; luego por una “propuesta de gobernanza”; y las últimas dos, por el “avance de una estrategia” para el centro espacial, según se lee en las glosas de los honorarios. Cada documento tributario fue emitido por $3 millones brutos.

Consultado el Gobierno Regional, transparentaron un quinto pago en favor de Rincón. Así, la suma total asciende a más de 15 millones de pesos. Rincón, en tanto, detalla que emitió una sexta boleta, pero que hasta ahora no ha sido cancelada. Con ello, el monto se elevaría a unos $18 millones.

“Para Leitat Chile realizo una consultoría externa profesional como abogado con experiencia en el área de la Defensa y el desarrollo de política pública espacial, trabajo que aporta a la generación de un ecosistema espacial para la región”, justifica Rincón.

“A la fecha he realizado 10 informes con cerca de 300 páginas, siete de ellos entregados y tres en etapa de cierre. He emitido seis boletas de las que Leitat ha pagado cinco, pues los procesos internos no son automáticos”, añade.

De la documentación a la que accedió BBCL Investiga, se desprende que los únicos personeros de la fundación que han percibido remuneraciones mensuales más altas que Rincón, corresponden al director de la misma, Fernando Amago Martínez, y al director de proyectos estratégicos, Álvaro Gómez Moffat. El primero con un sueldo de $5,4 millones y el segundo con $3,4 millones.

