Gobierno no descarta declarar estado de excepción en la Macrozona Norte

Luego que Renovación Nacional (RN) lo pusiera como condición en la mesa para un acuerdo de seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó declarar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en el norte del país.

En reiteradas ocasiones, la jefa de gabinete ha señalado que el despliegue militar para ese escenario no es razonable y que la indicación al proyecto de infraestructura crítica, que permite de esta única forma el despliegue militar en la frontera, es el mejor camino.

"Estamos en un grupo de trabajo que está en la última fase de acuerdo. Para llegar a las propuestas que tenemos para ese compromiso, en materia de control de la frontera y de control de la migración ilegal, yo lo que esperaría es que ahí discutamos las distintas propuestas y visiones que hay, tratemos de construir un acuerdo. Y esas propuestas, por cierto, se van a evaluar, dentro de varias otras que hay", manifestó la secretaria de Estado.

Debido a que el Ejecutivo no ha dado atención a las propuestas del bloque, el diputado Andrés Longton, jefe de bancada de RN, ha señalado que esta condición ha sido puesta en la mesa por ellos, para resolver la crisis de seguridad en el norte del país.

"Renovación Nacional ha hecho varias propuestas dentro de la mesa de seguridad, que tienen como objetivo guardar de mejor manera nuestras fronteras. Aquellas aún no han sido recepcionadas y eso obviamente nos mantiene en la incertidumbre de efectivamente si este Gobierno va a tener una actitud proactiva respecto al resguardo de nuestras fronteras. Es por eso que el Estado de Excepción en la Macrozona Norte se hace un ineludible", enfatizó Longton.

Por otro lado, el diputado socialista que integra la mesa de seguridad, Raúl Leiva, afirmó que está en desacuerdo con esta amenaza, recordando que ésta táctica es idéntica a la ya usada para poner en debate la Ley Antiterrorista.

"No estoy de acuerdo con ese nivel de exigencia. Lo que primero se planteó en la mesa era el tema de la Ley Antiterrorista, circunstancia que ha sido trabajada, ponderada y evaluada en la comisión y también en el pleno, y no me parece supeditar una necesidad tan grande a nivel nacional y estableciendo como única solución un Estado de Excepción Constitucional", acotó el parlamentario socialista.

Ante la situación, la Ministra del Interior se ha estado reuniendo con la Comisión de Gobernadores Regionales, a fin de recibir respuestas que puedan incorporarse a los Gobiernos Regionales en la prevención del delito y ayuda a las víctimas.

Por ultimo, que sea sumado un representante de los gobernadores en el Consejo Nacional de Prevención del Delito y que se constituya una nueva división de seguridad en esta oficina.

