Gobierno descarta “falsos damnificados” por incendios en el Biobío tras auditoría preliminar

El seremi de Desarrollo Social del Biobío, Hedson Díaz, descartó casos de "falsos damnificados" en la región por los devastadores incendios forestales, pese a las denuncias presentadas desde las zonas afectadas.

Según reportó radio Cooperativa, la polémica surgió la semana pasada, cuando el municipio de Penco informó que detectó un caso de posible fraude en la solicitud de ayuda para afectados. No obstante, esta información fue descartada por el momento.

"Hay que aclarar que nosotros hasta ahora hemos hecho una auditoría preliminar y hemos revisado más de 400 casos de Ríos de Chile (Lirquén) y esperamos, de aquí a mañana (hoy), ya tener la revisión completa de todas las personas que hicieron su ficha básica de emergencia", señaló Díaz.

En este proceso aseguró que, "respecto de situaciones de falsos damnificados, nosotros hasta ahora no hemos encontrado en esa pesquisa".

Además, el seremi enfatizó la importancia de los canales formales para denunciar cualquier irregularidad y reiteró que la información preliminar no respalda las afirmaciones de un número elevado de casos fraudulentos.

Díaz señaló también que las acusaciones de múltiples familias en una misma vivienda no han sido confirmadas por sus hallazgos: "Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El llamado primero que los vecinos que conozcan ese tipo de antecedente puedan hacer su denuncia respectiva".

Para esto, explicó que cuentan con la oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

"Hasta ahora esa idea de que existirían más de cinco o seis familias en un mismo apartamento, en la revisión que nosotros hemos hecho de 400 casos de manera aleatoria, no se ha dado", reiteró Díaz.

A pesar de la postura del Gobierno, el municipio de Penco manifestó haber recibido nueva información.

Durante el lunes, la entidad local dijo que fue informada de "otros cuatro casos que aparentemente buscan alterar el sistema de la ficha FIBE y convertirse en damnificados".

