Gobierno anunció que Coquimbo y La Serena contarán prontamente con sus primeros 42 buses eléctricos

En uno de los buses que prontamente recorrerán las calles de las comunas de La Serena y Coquimbo llegaron el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob y de Coquimbo, Ali Manouchehri, además de vecinas y vecinos de ambas comunas.

El anuncio fue de la incorporación de buses eléctricos al transporte público, con dos servicios de transporte que buscan conectar los sectores de El Llano y Sindempart, en Coquimbo, con Las Compañías (Alta y Baja), en La Serena, dos zonas densamente pobladas.

De esta manera, se está dando un fuerte impulso a la electromovilidad en la región y responder a las necesidades de transporte de sus habitantes, disminuyendo la brecha entre los servicios existentes en la Región Metropolitana y las demás regiones.

En la actividad, el Mandatario expresó que este avance “nos llena de orgullo y me alegran estos anuncios cuando el ministro decía: ‘vamos a avanzar en la regulación del transporte público en la región de Coquimbo, en particular en La Serena y Coquimbo’”.

“Y cuando hablaba de tener horarios, de tener frecuencias reguladas, ustedes aplaudían espontáneamente. Me imagino que es porque es algo que falta hoy y algo que no está funcionando. Y esto es mejor calidad de vida para la gente y los vecinos y vecinas que habitan estas comunas y es menor tiempo para llegar a las casas, es más tiempo con la familia, es al final poder estar mejor”, dijo el Presidente.

El Jefe de Estado también agregó que “Chile avanza desde sus regiones con un transporte público a nivel mundial y poniendo en el centro las preocupaciones de los chilenos y chilenas, poniendo en el centro las preocupaciones de los vecinos, no en la pelea chica política, en que no gane el Gobierno o en que no pierda la Oposición, se trata de que los chilenos, de que nuestra patria está primero”.

La nueva flota corresponde a 42 buses eléctricos de alto estándar, que contarán con aire acondicionado, WiFi, GPS, accesibilidad, entre otras, y aportarán a la meta de contar con el 100% la flota de vehículos de transporte público eléctricos operando en el país en el año 2040.

En la ceremonia, el ministro Juan Carlos Muñoz relevó que “como ministerio estamos trabajando de forma permanente y en colaboración con las regiones para llevar el desarrollo a sus territorios. Y en Coquimbo estamos muy bien encaminados”.

“Estos dos nuevos servicios entre Coquimbo y La Serena, consideran la operación de 42 buses eléctricos de alto estándar que tienen las mismas prestaciones de los buses rojos que vemos en Santiago con aire acondicionado, acceso universal, WiFi, GPS y USB”, señaló el ministro.

“Este proyecto sin duda llegará a mejorar considerablemente la experiencia y la calidad de vida de usuarios y operadores del transporte público”, complementó.

Los dos nuevos servicios en la conurbación Coquimbo-La Serena transitarán de lunes a domingo, con casi 326 salidas en día laboral (82 aprox. por cada servicio), con una frecuencia máxima en puntas de 6 buses por hora, beneficiando a más de 8.200 personas al día y casi 2 y medio millones de personas al año.

Este avance, además tiene asociada una cartera de proyectos de infraestructura en apoyo para la implementación de los buses eléctricos y cuyo plazo de ejecución es 2024-2025.

IMÁGENES:

PURANOTICIA