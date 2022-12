Gobernador pide legislar para evitar que inmobiliarias construyan inmediatamente tras incendios: "Hay muchas suspicacias"

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, anunció la entrega de cerca de $2.800 millones en recursos frente al megaincendio que afecta desde la tarde de este jueves a la comuna de Viña del Mar, el cual ha dejado al menos 130 viviendas destruidas y dos personas fallecidas.

La autoridad explicó que "pedimos un decreto especial que facultara a la autoridad a destinar recursos de emergencia, precisamente para paliar lo que significa hoy día que tengamos muchas familias damnificadas".

"Ese decreto se ha autorizado, por tanto, como Gobierno Regional vamos a destinar recursos de emergencia, aproximadamente $800 millones", informó.

A ello sumó "un volumen importante de recursos, de aproximadamente $2.000 millones, para entregar dignidad a las personas que se encuentran damnificadas".

Posteriormente, el Gobernador apuntó a las causas estructurales que originaron las llamas e hizo un llamado a las autoridades a legislar en la materia: "Aquí hay que poner un foco en materia de prevención, de inversión y de políticas de manejo y planificación territorial. Hoy día no tenemos una política de ordenamiento territorial. Y por tanto, el emplazamiento de asentamientos irregulares en quebradas que revisten alta peligrosidad provocan situaciones que estamos lamentando: pérdidas de vida y 500 familias damnificadas probablemente hoy día".

PIDE LEY

Mundaca pidió recordar que "llevamos dos semanas combatiendo incendios". Por ello, le solicitó al senador Ricardo Lagos Weber (PPD) "iniciativas legislativas para proteger el territorio".

En ese sentido que "siempre hay muchas suspicacias de que cuando ocurren estos incendios, inmediatamente se emplazan en nuestros territorios holdings inmobiliarios que construyen inmediatamente después de los incendios. Hoy día eso no puede ocurrir y, por lo tanto, estamos pidiendo que haya una iniciativa legislativa que proteja al territorio, que hayan iniciativas legislativas no para reforestar, sino que para replantar con especies nativas, que no tengan la inflamabilidad que tienen el pino y eucalipto".

La máxima autoridad de Valparaíso advirtió que en la región "existe un cordón de especies exóticas de alta inflamabilidad. Y de eso, tenemos que hacernos cargo".

Finalmente, informó que el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) volverá a reunirse a las 13:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

