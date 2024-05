Gobernador Mundaca endurece el tono contra La Moneda por incierto traslado de edificio: "Es intolerable seguir en esta condición"

Sólo incertidumbre existe en torno al futuro de los trabajadores que laboran a diario en el edificio Esmeralda, que alberga al Gobierno Regional, a la Delegación Presidencial y a otros servicios públicos de la región de Valparaíso, como Seremis y otras Direcciones.

Y es que vale recordar que a fines del año pasado una explosión en uno de los ascensores originó un incendio que causó estragos en el inmueble de calle Melgarejo, dando paso al inicio del trabajo telemático en más de la mitad de los trabajadores.

Pero cinco meses más tarde no sólo los funcionarios se mantienen en el lugar, sino que también han visto peligrar nuevamente su seguridad, ya que el fin de semana recién pasado se generó un amago de incendio que volvió a encender las alarmas.

Esta nueva emergencia –a la que debió concurrir el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con varias unidades– volvió a poner en la palestra la necesidad de trasladar a los funcionarios a otro inmueble que les permita trabajar con seguridad.

Cabe recordar que la alternativa más plausible es la de arrendar el edificio Grace, ubicado a un costado de la plaza Sotomayor, también en Valparaíso. Sin embargo, hasta el momento no se han conocido avances sobre las gestiones para hacer la mudanza.

Esta situación fue abordada por el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien recordó que tomaron medidas inmediatas "desde que ocurrió el incendio en los ascensores y apenas nos enteramos que no tenía recepción municipal, que no estaba actualizada la norma eléctrica y los informes de la SEC y el ISL, que hablaban de que había peligro de ignición en cualquier momento y que no era recomendable habitar el edificio, no obstante que tiene que haber un pronunciamiento de la DOM de Valparaíso para poder evacuar el edificio definitivamente, lo que no ha ocurrido".

Junto a explicar que en el edificio de la calle Melgarejo sólo operan quienes cumplen funciones críticas en el Gobierno Regional, la máxima autoridad afirmó que "llevamos cuatro meses insistiéndole al Gobierno central sobre la situación del edificio. El edificio es del Estado y es el Estado el que debe hacerse cargo de la normalización eléctrica y de todas las gestiones para normalizar y hacer que el edificio funcione de buena manera, sin poner en peligro la vida de los trabajadores".

También aseguró que la última gestión la hizo la semana pasada con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a quien "le volví a señalar la necesidad de tener que abandonar el edificio, porque normalizarlo eléctricamente y hacer la recepción municipal tiene a lo menos dos años y un gasto excesivamente oneroso".

Mundaca endureció el tono apuntando a La Moneda: "Le hemos dicho al Gobierno en todos los tonos que asuma el compromiso financiero para poder salir del edificio de Melgarejo. Es la Subsecretaría del Interior que ha señalado que se hará cargo".

No obstante a aquello, concluyó diciendo que entre la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Presupuesto "todavía no logran ponerse de acuerdo y aún nos tramitan en una situación de alta peligrosidad. Es intolerable seguir en esta condición. Y voy a exigirle una vez más al Gobierno central que se haga cargo de una vez por todas".

