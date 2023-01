Gobernador de Valparaíso por tren a Santiago: "Uno espera que estas decisiones se conversen con la primera autoridad regional"

Tras el anuncio del Gobierno respecto al trazado para desarrollar el esperado tren entre Valparaíso y Santiago, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, manifestó su desconocimiento previo del detalle del proyecto, al mismo tiempo que criticó los alcances de un anuncio que no fue consultado con el Gobierno Regional ni con autoridades de la zona.

Sobre los detalles de lo dicho por el presidente Boric, Mundaca precisó que “me enteré por la prensa. La verdad que, en el marco del proceso de descentralización, y a propósito de todo lo que hemos hecho en materia de transporte, lo mínimo que uno espera es que decisiones de esta naturaleza se conversen con la primera autoridad de la región. Y no lo digo ufanamente ni pretenciosamente, estoy al frente de la región de Valparaíso a propósito de la descentralización (...) y por tanto me parece una situación súper irrespetuosa con el proceso de descentralización”.

Junto a esto, el Gobernador enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad ferroviaria en el país, apuntando a que "yo soy de aquellos que ha señalado siempre que necesitamos trenes para Chile, que es fundamental contar con un tren de doble propósito: Valparaíso - San Antonio, San Antonio - Santiago; doble propósito: de carga y de pasajeros. He dicho también que me niego a que la empresa de Ferrocarriles del Estado esté secuestrada por grupos de interés que han tenido el propósito de destruir la empresa de Ferrocarriles del Estado".

Por tanto, "soy un aliado de todas y todos que añoramos y que añoran la posibilidad de tener trenes en el país, pero lo que se anuncia el día de ayer sin la participación del Gobierno Regional de Valparaíso, lo que se anuncia el día de ayer de manera inconsulta con las autoridades territoriales (…) la verdad que me parece un nuevo despropósito y espero que ese despropósito se corrija, y se corrija a la brevedad porque transporte y movilidad son un derecho y son una necesidad en la región de Valparaíso y los trenes no pueden estar ausentes”.

PURANOTICIA