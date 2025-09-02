Giro en la investigación del Bruma: Tripulantes del Cobra niegan la colisión intencional

En un giro en la investigación sobre el trágico incidente que culminó con la desaparición de siete pescadores en marzo, la tripulación del pesquero de alta mar Cobra ha roto su silencio para defenderse públicamente. A través de una carta abierta, los tripulantes niegan rotundamente haber colisionado de forma intencional con la lancha artesanal Bruma, el fatídico día en que se perdió el rastro de la embarcación y sus ocupantes.

El incidente, que generó conmoción en la comunidad pesquera de la región de Bío Bío, ha estado bajo intensa investigación por parte de las autoridades marítimas y la fiscalía local. La versión oficial hasta ahora sugería que el choque habría sido intencional, una hipótesis que la tripulación del Cobra desmiente de plano.

En su comunicación, los tripulantes del Cobra apuntan directamente a la forma en que se ha manejado la investigación. Acusan a las autoridades de permitir "filtraciones inescrupulosas" a los medios de comunicación, las cuales, según ellos, han sesgado la opinión pública en su contra.

Además, denuncian que se han "sacado de contexto" sus conversaciones internas y declaraciones, presentándolas de una manera que las hace parecer incriminatorias sin serlo. La carta, firmada por la totalidad de la tripulación, busca restablecer lo que consideran la verdad de los hechos y limpiar su nombre ante la opinión pública.

A pesar de las declaraciones de la tripulación, la investigación oficial continúa su curso. Las autoridades no han emitido comentarios públicos adicionales sobre la carta ni sobre las acusaciones de filtraciones. La fiscalía se encuentra analizando diversas pruebas, incluyendo registros de radar, comunicaciones radiales y declaraciones de testigos, para determinar las responsabilidades en este lamentable suceso.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre el caso, a medida que la investigación avance y se esclarezcan las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión. Mientras tanto, las familias de los siete pescadores desaparecidos siguen esperando respuestas y justicia.

PURANOTICIA