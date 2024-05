Germán Mayo, uno de los fundadores de la UDI y RN que hoy sueña con la Alcaldía de Santo Domingo: "Hay posibilidades concretas"

Fue en octubre del 2023 cuando el concejal Germán Mayo De Goyeneche se reunió con un grupo de vecinos de Santo Domingo para comenzar a trabajar en diversas propuestas que dieran forma a un programa de Gobierno comunal. Habiendo pasado más de seis meses de aquellos primeros pasos, hoy el edil –que el 2021 renunció a la UDI– confirma que será candidato independiente por la Alcaldía.

Electo con la cuarta mayoría en la Elección Municipal de 2021, el Concejal de Santo Domingo inició su proceso fiscalizador a la administración del alcalde Dino Lotito (RN), a quien rápidamente puso contra las cuerdas debido a la compraventa de un terreno por el cual acusa que se pagó un excesivo sobreprecio; esto, en comparación a una de las tasaciones realizadas por un banco. Por este hecho, que data de fines de 2021, el edil incluso ha llevado al jefe comunal a la Fiscalía Regional de Valparaíso, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y a tribunales.

Fue justamente este camino de críticas y procedimientos extramunicipales lo que lo llevaron a tomar la determinación de que podría ser él quien liderara la comuna en el periodo comprendido entre 2024 y 2028. De esta manera, quien fuera uno de los dirigentes gremialistas junto a Jaime Guzmán, lo que incluso lo llevó a ser uno de los fundadores tanto de Renovación Nacional como de la Unión Demócrata Independiente, hoy se posiciona como carta independiente en pos de quedarse con la Municipalidad de Santo Domingo, tal como lo explicó en detalle en esta conversación con Puranoticia.cl.

¿Cómo nace esta idea de competir por la Alcaldía de Santo Domingo?

- Ser Concejal desde el año 2021 me ha permitido conocer la comuna al revés y al derecho, con todas sus virtudes y necesidades. El tener también un tema desde el principio del mandato con el alcalde Dino Lotito, por una compra de terreno, me llevó a estar en una posición bastante crítica de lo que se ha hecho en Santo Domingo. Pudimos haber tenido diferencias, pero siempre se ha privilegiado actuar en favor de Santo Domingo. Así es como hemos logrado sacar adelante iniciativas como la educación media en la parte rural, invertir fuertemente en el desarrollo de la salud comunal, entre otras iniciativas. Pero también uno ve que las cosas se pueden hacer de forma diferente, y con un grupo de vecinos hemos estado trabajando desde octubre o noviembre del año pasado, en ver oportunidades de mejora, y eso nos alentó a hacer un plan de Gobierno comunal y encarnarlo como una posible candidatura. Por eso estoy en esta cruzada como independiente, fuera de los partidos políticos.

¿Por qué afuera de los partidos políticos?

- Lo digo en el entendido que los partidos políticos son muy importantes, pero al ser independiente estoy participando en una idea de Gobierno comunal diferente.

Usted llegó al Concejo como militante de la UDI, ¿qué pasó en el camino?

- Yo fui gremialista en la Universidad Católica, con Jaime Guzmán a la cabeza de este movimiento. Después se decidió participar en la vía política y se formó Renovación Nacional. Los líderes tomaron una decisión y los gremialistas, con Jaime Guzmán, formamos la UDI. Yo soy fundador de RN en un minuto y fundador de la UDI. Esto, hasta la segunda vuelta de la Elección Presidencial pasada, donde tomé una participación muy activa en la provincia de San Antonio, viendo la segunda vuelta de Kast, y ahí tomé la decisión de salirme del partido para poder aportar de forma independiente.

Usted ha sido muy crítico de la gestión de Dino Lotito en la Alcaldía. En base a ello, ¿usted cree que habría sido candidato de no ser por este rol fiscalizador y sus cuestionamientos a la compraventa de este famoso terreno en la comuna?

- No, porque Dino Lotito habría sido un candidato espectacular, en términos que es una persona cercana, simpática y congrega simpatía. Por lo tanto, en la primera vuelta de este Alcalde tan ejecutivo, efectivo, carismático, que sale en redes sociales a cada rato, habría sido muy difícil competir. Pero creo que presentando algo con un fondo firme, sólido, con una estructura de futuro, hay posibilidades concretas de competirle.

Puranoticia.cl ha abordado ampliamente el tema de la compraventa de este terreno, incluso haciendo una comparación con el caso Sierra Bella, aunque sin tanta repercusión mediática como lo ocurrido en Santiago. ¿Usted percibe que el vecino de Santo Domingo conoce de este caso y cómo lo han tomado?

- Hay de todo: hay gente que lo ha tomado con la gravedad del caso y hay gente que le cuesta creer que sea algo tan político, pero es así desgraciadamente.

RN aún no ha confirmado su apoyo a Dino Lotito en pos de su reelección. De hecho, sectores del partido han promovido la candidatura del ex alcalde Fernando Rodríguez. ¿Cómo analiza esta situación ante una posible dispersión de votos?

- El esquema es muy simple: en RN va a ir un sólo candidato y, a mí entender, quien debiera ir por el dogma de "el que tiene, mantiene", es Dino. Él, si bien es cierto, está cuestionado por acciones que hemos hecho nosotros los concejales, todavía no tiene ninguna cosa cierta o falta o cuestionamientos legales que le impidan ser candidato, y frente a esa alternativa, si el partido decide bajarle el pulgar y llevar a Fernando Rodríguez, que es una de las alternativas que se ha estado conversando, es crucificarlo sin tener necesariamente el tema legal que lo indique así.

¿Y si pasa eso?

- No creo que el partido se preste para eso y, yo creo que por lo tanto, sería Dino Lotito un candidato. Yo estaría en forma independiente, con un proyecto de Gobierno comunal con visión de futuro, con propuestas de futuro; y por el lado del oficialismo, supuestamente el candidato nominado es Fernando Cornejo.

Él concejal Cornejo, al igual que usted, también ha cumplido su rol fiscalizador en todo este tema de la compraventa. ¿Se hace más difícil la competencia?

- Habrían tres buenos candidatos. Santo Domingo es un lugar bastante apolítico en ese sentido. Si bien, es cierto que la política funciona, en la comuna se vota por las personas. Por un tema de fidelidad respecto de cómo ven a la persona los vecinos, así que estoy tranquilo en ese sentido porque podríamos tener tres buenos candidatos.

Más allá de todos los cuestionamientos y acciones que usted ha emprendido contra el Alcalde, ¿cómo es su relación con Dino Lotito?

- El Alcalde es la máxima autoridad de la comuna, y merece todo mi respeto. No somos amigos, por cierto, tenemos diferencias, pero dentro de lo que corresponde, que es la libertad de opinión y visión respecto de algunos temas. Como le dije, los concejales, que somos seis, podemos tener diferentes puntos de vista, pero siempre ha primado lo mejor para Santo Domingo.

Entrando de lleno al tema electoral, ¿cuáles proyecta que serán sus principales ejes de campaña de cara a la Elección Municipal de fines de octubre?

- Mis tres principales ejes estarán basados en educación, para que la educación comunal sea la última en ser traspasada al sistema nuevo, porque creemos que el sistema no ofrece garantías y que lo único que hace es generar incertezas y con mal funcionamiento en otros lugares. Entonces proteger la muy buena educación municipal que tenemos, con un Liceo Bicentenario espectacular. Eso como cruzada inicial.

- En salud tenemos muchas cosas que hacer. La comuna tiene un área rural con deficiencias. Hay que seguir invirtiendo en eso, hay que invertir en médicos disponibles. Se están haciendo bien las cosas, pero se tienen que hacer muchas más cosas

- También está la ayuda al adulto mayor, no sólo en Santo Domingo, sino que en Chile entero se está envejeciendo de manera mucho más rápida, y eso hace que la necesidad de proteger al adulto mayor de la comuna sea mayor, dándole posibilidades de desarrollo, que hoy no están disponibles. Si bien, hay ayudas, nuestra idea es que hay que institucionalizar el tema del adulto mayor de forma consistente, permanente y con visión de futuro, donde podamos liberar a los cuidadores, que muchas veces son familiares y la posibilidad de tener un mejor ingreso familiar es atentado por esto. Por otro lado, la salud mental de los adultos mayores requiere un tratamiento adecuado, diferente y pronto, porque hay una necesidad real.

No menciona el tema de la seguridad pública, considerando que la preocupación por la delincuencia es un problema que complica a todas las comunas del país. ¿Qué pretende realizar usted en esta materia en su eventual administración?

- En el tema de seguridad creo que se ha actuado bien, implementando más gente en patrullaje comunal y también con el sistema de cámaras que, si bien, no viene de ahora, ya que es un proyecto de la anterior administración, se complementó bastante bien y se desarrolló de manera adecuada para lo que es la comuna hoy, que es muy diferente a cuatro o cinco años atrás. Eso hay que seguir mejorándolo. Hay que hacer más seguimiento a la delincuencia con cámaras y patrullajes. Nosotros en el Gobierno comunal no somos policías porque no tenemos armas, pero sí tenemos la prevención y esa es la parte importante tanto en el balneario, pero principalmente en la zona del campo, donde ha llegado a vivir una cantidad importante de gente, de vecinos nuevos, que son bien recibidos, pero con exigencias de que sean bien portados.

¿Cómo proyecta estos próximos meses de campaña electoral?

Durísima, con mucha participación con los vecinos, conversaciones, charlas, de todo... ya hemos terminado la planificación, estamos esperando ahora la definición final de Renovación Nacional para tener claro cómo enfocarnos en nuestra campaña. Esto, porque podría darse que estuviera Fernando Rodríguez, aunque lo veo poco probable. Él es un excelente candidato, con quien tengo muchas coincidencias, pero también diferencias. En el caso de que fuera Dino Lotito, es otro el escenario; así que estamos esperando la definición de RN, que debería ser estos días.

Pero en un terreno más de cálculo político, ¿siente usted que le conviene más competir contra el alcalde Dino Lotito?

- Por supuesto que sí.

Finalmente, ¿por qué el vecino de Santo Domingo debería votar por Germán Mayo para que sea el próximo Alcalde de la comuna?

- Yo llamo a votar por nuestro proyecto, que es de varios meses de estudio. Hemos visto la realidad de la comuna, hemos visto lo que tenemos con proyección de futuro. Es eso lo que invito a votar. Esto es por Santo Domingo, no es un tema de personalismo, aquí no hay caudillismo ni mucho menos. Creo que tenemos el mejor proyecto de Gobierno comunal, de cualquiera de los candidatos que tengamos al frente, y eso hay que darlo a conocer para que la gente lo entienda y lo haga parte de ellos, y con eso tener la posibilidad de ser Alcalde de Santo Domingo para llevar adelante este proyecto.

