Geólogo de Sernageomin afirma que edificio Kandinsky de Reñaca "se caería" con un terremoto

El director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Patricio Aguilera, confirmó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados que la construcción del edificio Kandinsky de Reñaca se hizo en una “zona de alto peligro de remoción de masa”, tal como consignan los informes de los años 2005 y 2009.

Además sostuvo que estos informes deberían ser ponderados de mejor manera por las autoridades encargadas de entregar los permisos de construcción.

"Para nosotros, como organismo técnico, sería ideal que ponderaran bien las autoridades territoriales y que planifican el territorio. Pensamos que se podría haber ponderado mejor", sostuvo el director Aguilera.

Por otra parte, el jefe de Sernageomin confirmó el riesgo de caída del edificio frente a un sismo de gran magnitud, diciendo que "si uno mira los modelos simples de estabilidad, dado como está ahora la estructura del terreno, esto es efectivamente peligroso”.

Lo anterior también fue reafirmado por el geólogo del Sernageomin, Javier Fernández, quien explicó que dependiendo de la cercanía de la fuente del sismo, con un terremoto como el de Concepción o el de la zona central de 1985 ,el edificio colapsaría.

“Si es que con 0.4G esto ya se caería, imaginémonos con un sismo que ocurre frente a Valparaíso, como el del '85 en este sector o de la magnitud de el de Concepción, se esperarían aceleraciones mayores a 0.4G, en torno a los 0.6, 0.8”, expresó.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), comentó que “después de escuchar al Director del Sernageomin uno llega a la convicción de que había información suficiente y necesaria para no construir en este lugar".

De igual forma, sostuvo que "lamentablemente, los informes que elabora Sernageomin –y nos han mostrado algunos de hace mucho tiempo para esta zona– no son obligatorios para la definición de los planos reguladores y los permisos de edificación. Esa es una primera conclusión que sacamos, que los informes deben ser obligatorios y deberían ser condición para permitir la construcción de edificios, cosa que no ha sucedido”.

En tanto, el diputado Luis Cuello indicó que "acá ha operado y ha primado la avaricia por sobre el patrimonio ambiental, el patrimonio geológico y también por sobre la vida de las personas. Y creo que lo que preocupa hoy día, más allá del edificio que hoy día está en riesgo, es también qué ocurre con el resto de los edificios que están construidos por el campo dunar”.

A lo anterior, Cuello añadió que "llama poderosamente la atención la indolencia que tuvieron los municipios anteriores, las anteriores administraciones respecto de no oír, de no escuchar, de no atender este informe y mirar claramente que acá estamos en una zona de peligro de remoción en masa”.

