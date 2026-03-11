General Araya confirma muerte cerebral de sargento de Carabineros baleado en Puerto Varas

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el sargento primero de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla se encuentra con muerte cerebral tras recibir un balazo en la cabeza en Puerto Varas, Región de Los Lagos.

Araya entregó la información en un punto de prensa en momentos previos a la ceremonia de camio de mando presidencial.

El ataque al carabinero ocurrió a eso de las 06:10 horas en el sector de San Francisco con Línea Férrea, en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein, donde personal policial concurrió para verificar una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en el camino hacia Puerto Varas.

De acuerdo a los primeros antecedentes del procedimiento, los carabineros fueron recibidos con disparos al llegar al lugar, impactando uno de los proyectiles a un funcionario en la cabeza.

El uniformado fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado en riesgo vital.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas, mientras se mantiene desplegado un operativo policial en el sector para dar con el responsable del ataque.

A su vez, a causa del operativo respectivo, se suspendió el tránsito en calle San Francisco, entre Pasaje Arrieta y García Moreno.

Por su parte, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, se refirió al hecho e indicó que “es una situación gravísima, la cual no acostumbramos como comunidad (…) Espero se tomen las medidas más drásticas, para así poder perseguir y sancionar a esta persona”.

PURANOTICIA