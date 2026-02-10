Gendarme fallece tras recibir impacto de bala al interior de la cárcel de Iquique

Un gendarme murió tras recibir un impacto de bala mientras desempeñaba sus servicios en la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) al interior de la cárcel de Iquique.

Según información preliminar, el funcionario, tras recibir el impacto, fue trasladado hasta el hospital de Iquique, donde finalmente falleció.

Aunque no se han entregado mayores detalles del hecho, fuentes de Radio Bío Bío aseguraron que se trataría de un suicidio y que el gendarme se habría autoinfligido el disparo.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones concurrió hasta el recinto penitenciario, para iniciar con las investigaciones.

Asimismo, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, llegó hasta el cuartel de la USEP Iquique para dirigir las diligencias de la Policía de Investigaciones.

