Gabriela Orfali vs Pablo Rojas, las cartas de los diputados republicanos de Valparaíso que lucharán por liderar la Alcaldía de Concón

A toda máquina trabajan los partidos políticos para dar a conocer quiénes serán sus candidatos para las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 27 de octubre, instancia donde los chilenos deberán acudir nuevamente a las urnas para elegir a sus nuevos alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

En ese contexto se encuentra el Partido Republicano, que para Concón ya tiene a dos cartas sobre la mesa, aunque ninguno de sus filas: se trata de la concejala Gabriela Orfali Abud, militante de Renovación Nacional (RN) hasta el año pasado; y de Pablo Rojas Daydi, ex director de Seguridad Pública de la comuna; ambos independientes.

Ambos nombres fueron presentados ante la Directiva Regional del partido por los dos diputados que tienen en la región de Valparaíso: mientras la edil fue sugerida por el diputado Luis Sánchez; el ex directivo municipal fue recomendado por la diputada Chiara Barchiesi (y también por su hermano, el ex constituyente Antonio Barchiesi).

En conversación con Puranoticia.cl, el parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso explicó que "Gabriela ha sido concejala ya en dos periodos. La gente la conoce y se ha ganado el cariño por su trabajo. Ha estado de forma muy valiente peleando contra la mala gestión del alcalde (Freddy) Ramírez e impulsando muchas iniciativas de fiscalización, y también nos ha acompañado en el trabajo de fiscalización que hemos hecho con mi equipo desde el Congreso".

Asimismo, planteó que "aquí no hay una candidatura levantada de la nada, sino un trabajo en equipo que lleva meses y por eso tengo la confianza de que Gabriela, sin ser militante republicana, representa a la perfección los valores que queremos promover como partido: una administración austera y con probidad; un gasto municipal enfocado en las verdaderas necesidades de los conconinos y no en la ideología de unos pocos; recuperar la seguridad; y fortalecer el turismo. Esa es la ruta".

Cabe señalar que Puranoticia.cl se comunicó tanto con la diputada Barchiesi como con su hermano Antonio, sin embargo ninguno de los dos se refirió al tema en comento.

SUS EJES DE CAMPAÑA

A su vez, la concejala Gabriel Orfali manifestó a Puranoticia.cl que "estoy agradecida por el reconocimiento que hace el diputado Luis Sánchez hacia mí como persona, como mujer y con mis capacidades para poder enfrentar este gran desafío de llegar a la Alcaldía de Concón. Agradezco su confianza por creer en el trabajo y proyecto donde el vecino sea lo prioritario, porque eso es lo que me ha movilizado".

La edil independiente, quien no descarta militar en Republicanos, dijo que "me gustaría trabajar en priorizar los temas que hoy la gente necesita, que es la seguridad comunal en el entendido de no tener sólo patrulleros, sino que en acciones para que los vecinos se sientan más protegidos. Otro tema concreto es tener las cámaras en buen estado y no a media máquina; traer nuevas tecnologías, pórticos, lectores de cámaras, tener drones y asimilarnos a comunas con poder adquisitivo".

En tanto, Pablo Rojas afirmó a Puranoticia.cl que "yo soy precandidato para la Alcaldía de Concón, dentro de un proceso interno que tiene Republicanos". Sobre cómo se gestó esta precandidatura, dijo que "me acerqué en algún momento del último año para ver el tema político, electoral, con quién poder asistir, cómo poder presentarme y que no generara el problema de las elecciones anteriores donde fueron tantos candidatos".

En cuanto a los temas en los que más le interesa trabajar, indicó que "lo que más me preocupa es la seguridad, que es un tema complejo en el país y en Concón, donde han crecido tanto los números". En ese sentido, el ex Director de Seguridad reconoció que "ha crecido el interés de la administración (municipal) por mejorar y tienen 10 veces más patrulleros que los de antes, pero con el doble de delitos; entonces algo se está haciendo mal, porque es más grande que en el resto del país".

PROCESO INTERNO

También expuso que el plazo para inscribir Primarias es el 10 de abril, aunque confesó que "dudo que se hagan Primarias" en Republicanos. En base a ello sostiene que "yo creo que en abril estará resuelto" el candidato definitivo de la tienda para la Alcaldía de Concón. Por mientras, adelantó que "yo sigo trabajando en preparar un buen plan de administración, de fiscalización y de seguridad, porque eso es lo que hay que hacer".

Sobre este punto, Puranoticia.cl también conversó con el presidente regional del Partido Republicano en Valparaíso, Roberto Weber, quien comentó que "yo creo que a fines de abril podríamos tener alguna luz clara. Como no vamos a Primarias, no tenemos ese límite del 10 de abril. Es lo aconsejable también, para tener mayores certezas".

Por último, acerca del proceso en el que se encuentra actualmente la tienda con estos dos nombres, explicó que "el partido en este momento está haciendo una evaluación, que pasa por la Directiva Regional, que toma las propuestas y luego se eleva a la Comisión Política. Entonces, oficialmente todavía no tenemos nada. La Directiva Regional hace una evaluación para hacer una sugerencia, pero los que cortan el queque y evalúan en el proceso de selección es la Comisión Política, que es un órgano del partido a nivel nacional, en la cual participa el presidente regional dando una opinión, pero es un órgano establecido que decide a todo nivel de elecciones".

Con todo, desde esta tienda de derecha trabajan para definir al candidato único que llevarán a la papeleta el 27 de octubre, conscientes –según afirman– que deben llegar con uno sólo para evitar la dispersión de votos que –recordemos– hizo posible que el actual alcalde, Freddy Ramírez Villalobos, asumiera el poder en Concón el 2021. No obstante, la discusión ahora se traslada a Chile Vamos, pues todo indica que este conglomerado apoyará a la concejala de las dunas, María José Aguirre –carta independiente, pero cercana a Evópoli– quien también pretende llegar a la papeleta, y más aún luego que Sebastián Sichel descartara participar en la Municipal por la comuna donde nació. Así es que, hasta el momento y a falta de las definiciones en las que se encuentran trabajando las directivas regionales y nacionales de los partidos de centroderecha y derecha; todo parece indicar que los conconinos afines a sus ideologías políticas nuevamente tendrán que dispersar sus votos en dos –o quizás más– aspirantes, mientras que la izquierda iría a la carrera sólo con su gran figura: el alcalde Ramírez.

PURANOTICIA