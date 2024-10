Funcionaria del Municipio de Valparaíso denuncia que perdió a bebé en gestación por acoso laboral en la unidad de Fiscalización

Un presunto caso de acoso laboral ha quedado al descubierto en el Municipio de Valparaíso, el que afectaría a una funcionaria del Departamento de Fiscalización, quien perdió a su bebé en gestación durante la semana pasada.

Según sus declaraciones y la de sus compañeros, esto ocurrió como consecuencia directa del estrés provocado por el acoso laboral que sufrió en su lugar de trabajo, responsabilizando de aquello a dos integrantes de dicha unidad municipal.

"En abril de este año, presenté una denuncia por acoso laboral en contra de mis dos coordinadores del Departamento de Fiscalización y quiero hacer público mi caso porque en la Municipalidad no nos han ayudado", señaló la denunciante.

Sostuvo que "hace un tiempo me declararon una enfermedad profesional, y hasta agosto estuve siendo tratada con medicamentos, psicólogos y psiquiatras. Cuando me enteré que quedé embarazada, lo asumí contenta; fue felicidad para nuestras vidas con mi esposo, y debido a todos estos meses de maltrato laboral, mi condición no mejora".

"La semana pasada me tuve que enfrentar a una situación con el director del departamento, donde en una reunión me gritó y me trató muy mal, y eso me desembocó un gran estrés", agregó la trabajadora.

Por último, dijo que "todo lo que he vivido ha afectado mucho mi salud emocional y lamentablemente perdí a mi bebé. Estuve internada en el hospital Van Buren dos días y actualmente estoy en tratamiento y en un programa de la Ley Dominga".

NO SERÍA CASO AISLADO

Lo ocurrido con esta persona no sería un caso aislado, ya que desde abril de este año, 11 funcionarios de la misma unidad han denunciado prácticas reiteradas de acoso por parte de sus superiores, sin que sus reclamos hayan sido acogidos.

Es bajo este contexto que funcionarios denuncian manipulación en el proceso de evaluación de reclamos, por lo que anunciaron acciones legales.

La Municipalidad de Valparaíso estableció una unidad dentro del Departamento de Gestión de Personal que, de acuerdo con las denuncias presentadas, tiene la función de filtrar las quejas internas. Según los trabajadores afectados, esta unidad archivaría las denuncias utilizando declaraciones y testigos que no reflejarían la veracidad de los hechos ocurridos.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Auxiliares Municipales, Osvaldo Aránguiz, explicó que la situación requiere medidas urgentes, ya que "acá han sucedido situaciones de acoso laboral que han sido denunciadas a partir de abril de este año por 11 funcionarios de la unidad de fiscalización municipal contra sus jefaturas. Lamentablemente, estas denuncias no fueron acogidas como acoso laboral".

"Nuestra socia sufrió la semana pasada este aborto espontáneo que, a nuestro juicio, podría tener su origen en el constante estado de estrés por las situaciones de acoso", complementó.

Apoyados por el diputado Andrés Celis, los funcionarios anunciaron que agotarán todas las vías legales. En ese sentido, el parlamentario RN comentó que este tipo de prácticas no pueden quedar impunes y exigió que se revisen los procedimientos internos de la Municipalidad de Valparaíso.

"Es inaceptable que una funcionaria pierda a su bebé por un entorno laboral tan hostil. Me reuní con los afectados y presentaremos una solicitud formal a la Contraloría para que investigue a fondo este caso. Los trabajadores no pueden ser revictimizados por mecanismos que filtran las denuncias y favorecen la impunidad. Aquí deben tomarse acciones judiciales para proteger a quienes han sido víctimas de acoso", sostuvo el diputado Celis.

Finalmento expuso que "lo más grave de todo es que este tipo de situaciones no sólo afectan emocionalmente a los trabajadores, sino que también ponen en riesgo su salud y su vida y, por lo mismo, no podemos permitir que se siga normalizando este tipo de abusos en la administración pública".

PURANOTICIA