"Fui agredido injustificadamente": Guardia golpeó a joven cliente tras creer que había hurtado prendas en mall de Viña del Mar

Polémica ha generado un procedimiento adoptado por un guardia de seguridad al interior del mall de Viña del Mar, luego que agrediera físicamente a un cliente al que apuntó como responsable de un hurto en la tienda H&M.

Julián, el joven protagonista de lo ocurrido, compró dos poleras en este local ubicado en el centro comercial de calle 14 Norte, sin embargo, al salir de ella las alarmas comenzaron a sonar. Pese a esto, continuó su marcha junto a otras personas.

"Compré dos poleras. Al salir, sonaron las alarmas. No pensé que había sido yo porque había más gente. Seguí mi rumbo. Iba bajando por las escaleras mecánicas y ahí ocurrió el altercado", comentó el joven protagonista de esta historia.

Fue bajo este contexto en que un guardia de seguridad de la misma tienda le pide que se detenga y que le muestre la boleta y lo que llevaba en la bolsa de papel que cargaba, cuestión a la que accedió a pesar de que estos trabajadores no están facultados por la ley para revisar las pertenencias de los clientes.

Tras justamente hacerle saber que él no podía hacer eso, el hombre de seguridad se ofuscó al punto que lo siguió por las escaleras mecánicas y lo agredió en reiteradas ocasiones, situación que sólo se detuvo por la ayuda de otros clientes.

"Luego de comprar, fui agredido injustificadamente por un guardia de la empresa H&M en el mall Marina Arauco de Viña del Mar", relató el joven en Instagram.

El universitario precisó también que "este guardia me empezó a seguir luego de que hayan sonado las balizas. Le permití ver la bolsa y luego de esto le dije que como cliente tengo mis derechos para no sentirme denigrado. Éste se devuelve, me empieza a agredir físicamente y verbalmente, como se aprecia en el video".

Además, el agredido señaló que "esto no puede seguir ocurriendo. A pesar de que existan personas no tan buenas como uno quisiera, todas las personas tienen derecho a la dignidad. Esta persona no puede salir impune de esta situación".

Cabe hacer presente que el joven presentó una denuncia ante Carabineros, relatando el desagradable momento que le tocó vivir en el centro comercial viñamarino, además de adelantar que iniciará acciones legales en contra del guardia y la empresa.

PURANOTICIA