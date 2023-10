Fuga de figuras de RN en la región de Valparaíso agudiza aún más la búsqueda de candidatos a un año de la Elección Municipal

Un complejo escenario es el que se vislumbra en la coalición política Chile Vamos, de cara a lo que será la Elección Municipal de 2024. Y es que la irrupción del Partido Republicano ha puesto en jaque a la centro-derecha, que está viendo como una posibilidad real que estas fuerzas compitan de manera separada, aún sabiendo que la fórmula más exitosa para sus aspiraciones es la de ir con candidato único.

A falta de un año y un día para los comicios por las alcaldías, el panorama asoma como difícil para Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli), quienes tendrán que acercarse a los dirigentes del partido de José Antonio Kast para competir unidos en los comicios del 27 de octubre de 2024. Esto, si no quieren darle ventaja electoral a la centro-izquierda.

Es bajo este contexto de dificultades e incertidumbre que ya se han confirmado al menos cuatro bajas de concejales de Renovación Nacional en la Quinta Región, quienes buscarán participar en la Elección Municipal desde otra vereda política, siendo la del Partido Republicano la que mejor les sienta en este objetivo de ser alcaldes.

Se trata de Marcelo Valderrama Magna, de Villa Alemana; de Gabriela Orfali Abud, de Concón; de Mónica Neira Elgueta, de Quilpué; y de Carlos Williams Arriola, de Viña del Mar, quien renunció hace más de un año a la militancia; quienes ya dejaron de pertenecer a RN y, ahora, desde su independencia política, esperan buscar nuevos rumbos políticos o, en otros casos, concitar los apoyos necesarios para ser candidatos a los respectivos municipios donde hoy ejercen como ediles.

Esto complejiza aún más el panorama para Chile Vamos, que podría ver como un problema de talla mayor estas candidaturas independientes, como pasó en mayo de 2021 en la comuna de Concón, donde la dispersión de votos de la centro-derecha le entregó en bandeja la Alcaldía a Freddy Ramírez, hoy duramente cuestionado.

Pero además, esta fuga impacta aún más a Renovación Nacional, que ve en sus únicos ediles en estas comunas cómo se les van sus figuras, más aún teniendo en cuenta que actualmente es un partido sin nombres de cara a los próximos comicios y con la figura del Partido Republicano que va en alza desde la elección constitucional pasada.

EN CONVERSACIONES

Junto a confirmar que renunció a Renovación Nacional, el concejal Marcelo Valderrama confesó que le gustaría presentarse como candidato a la Alcaldía de Villa Alemana, avalado principalmente por los tres periodos que ha ejercido como edil, los cuales no le imposibilitan a ir por la reelección debido a que no han sido consecutivos.

Sus intenciones han sido manifestadas en sendas conversaciones que el edil ha sostenido con partidos como la UDI y el propio RN, a la espera de lo que pueda pasar con el Partido Republicano, con quienes ya inició un "coqueteo" en la pasada elección constitucional donde apoyó y ejerció como apoderado de Antonio Barchiesi, la primera mayoría regional en el Consejo Constitucional.

"Yo estoy trabajando hace bastante tiempo con ese objetivo de ser candidato a Alcalde de la centro-derecha. Me he acercado a la UDI y sigo trabajando con RN, pero también fui apoderado de mesa de Antonio Barchiesi en la última elección, además de entregarle mi apoyo público. Yo no sé en que está Republicanos, no sé si quieren levantar candidato propio o si está dentro de su panorama sentarse a conversar con los partidos de centro-derecha", dijo Valderrama en diálogo con Puranoticia.cl.

En ese sentido, el edil independiente (ex RN) sostuvo que "hoy sólo debo juntar las firmas que el Servel me pide para poder presentar una candidatura. Pero no, formalmente no me he sentado con el Partido Republicano, también guardando respeto por el tema constituyente donde están. Entonces siento que hoy sería apresurado, pero estoy esperando que pase este escenario".

Consultado respecto a las otras renuncias en la centro-derecha, manifestó que "lamentablemente e históricamente, el peor enemigo que tienen las personas con alguna proyección a las alcaldías en las comunas son sus propios partidos porque las cúpulas los comienzan a bajar o a meter gente de otros lados, y al estar en militancia, uno debe obedecer lo que el partido plantea. La independencia te da esa libertad de decir si te sientes capaz de poder asumir una campaña. Ahora, lo interesante de esto es que la centro-derecha vaya unida porque no nos sirve ir con un ejército de candidatos y entregar una Alcaldía sólo por descoordinaciones".

CRÍTICAS A CÚPULA DE RN

La crítica planteada por el concejal Valderrama es similar a la expresada este lunes 23 de octubre por la edil de Quilpué, Mónica Neira, quien en conversación con Puranoticia.cl sostuvo que "Renovación Nacional tiene una particularidad que no sé si pasará en otros partidos, que es que se forman grupos y eso va desde diferencias de los líderes de más arriba, desde los diputados y senadores. Yo no sé si ahora con el cambio de directiva en RN vayan a hacer las cosas distintas".

Horas después de estos dichos, la Concejala de la Ciudad del Sol lisa y llanamente comunicó su renuncia a la tienda de Chile Vamos: "Nunca en la historia han dado las oportunidades a quienes han sido concejales RN en ser candidatos a la Alcaldía por la comuna de Quilpué", dijo la autoridad, agregando que "conociendo a quienes integran hoy las directivas (personas que quisieron bajar mi candidatura anteriormente), se vuelve a repetir lo mismo". Es por esto que decidió dar un "paso al costado".

Cabe recordar que Mónica Neira confirmó a Puranoticia.cl sus intenciones de competir por la Alcaldía que hoy tiene Valeria Melipillán, de Convergencia Social, aunque para ello debía competir al interior de Renovación Nacional con la ex gobernadora María Carolina Corti, quien respaldada por el diputado Andrés Longton ya suena como la carta más fuerte de la centro-derecha. Hoy, todo eso cambió...

"ES LAMENTABLE"

A raíz de estas renuncias, Puranoticia.cl conversó con el presidente regional de Renovación Nacional en Valparaíso, Alfonso Vargas, quien junto a confirmarlas, dijo que "lo encuentro lamentablemente, obviamente que no puedo decir otra cosa".

De igual forma, quien fuera Subsecretario para las Fuerzas Armadas durante el segundo Gobierno del presidente Sebastián Piñera sostuvo que "no es bueno que haya gente que renuncie, sobre todo cuando no hay una razón que no pueda ser otra que su interés personal... nada más".

Acerca de las críticas surgidas desde los ediles salientes, dijo que "yo estoy hace menos de un mes en la directiva del partido, así que no me voy a pronunciar a eso".

DESPUÉS DEL PLEBISCITO

Puranoticia.cl también tomó contacto con el Partido Republicano, cuyo presidente regional en Valparaíso, Roberto Weber, descartó que hayan acercamientos con los tres ediles renunciados a Renovación Nacional.

"Yo no he tenido ningún grado de acercamiento con ellos. Y nosotros, como ya lo he manifestado, vamos a dedicarnos hasta el 17 de diciembre, en forma íntegra, al tema constitucional", señaló el mandamás republicano.

Además, planteó que en la tienda de José Antonio Kast "estamos trabajando nuestras bases y con nuestros militantes en forma independiente. Estamos soslayando. Pero después del 17 de diciembre nos dedicaremos a este tema".

Finalmente, consultado respecto a si Valderrama, Orfali y Neira tienen las puertas abiertas para ser cartas del Partido Republicano, Roberto Weber concluyó reiterando que "eso tendremos que verlo después de la fecha constitucional".

PURANOTICIA