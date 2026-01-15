Fuero de senador electo obliga a frenar investigación por fraude al fisco contra Miguel Ángel Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió suspender la tramitación de la causa por el delito de fraude al fisco con respecto al diputado Miguel Ángel Calisto Águila, quien actualmente ostenta la calidad de senador electo por Aysén y, por tanto, se encuentra amparado por el fuero parlamentario.

Al resolver, el tribunal consideró que, si bien se decretó el desafuero de Calisto en calidad de diputado, dicho pronunciamiento no tiene efecto extensivo respecto del cargo de Senador de la República, para el cual fue elegido en las últimas elecciones parlamentarias del 16 de noviembre de 2025. Fecha desde la cual nuevamente goza de fuero parlamentario.

En la resolución, el juez Mario Devaud explicó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de la República y las normas procesales aplicables, no es posible continuar la tramitación de la causa respecto de un parlamentario aforado sin que previamente el tribunal de alzada competente autorice la formación de causa mediante el correspondiente procedimiento de desafuero.

En la audiencia, la Fiscalía de Aysén procedió a formalizar la investigación en contra de los coimputados en la causa Carla Nicole Graf Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, en calidad de coautores del delito de fraude al fisco, los dos primeros, y encubridor, el tercero, quienes quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Además, se fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, entre 2018 y 2022, Calisto habría ejecutado un mecanismo defraudatorio vinculado a la utilización irregular de recursos del Congreso Nacional, por un monto estimado de $103.664.697.

Los hechos involucrarían a Roland Cárcamo y Carla Graf, mediante contratos de asesoría que no habrían ejecutado, destinando los fondos sustraídos a terceros; en tanto, Klein Vidal, habría sido el receptor de $34.164.589 en el período.

PURANOTICIA