"Fue un lavado de imagen": Concejales de Santo Domingo cuestionan explicaciones del alcalde Dino Lotito a polémica compraventa de terreno

El pasado 29 de junio, Puranoticia.cl publicó un artículo que daba cuenta de la similitud entre el bullado caso «Sierra Bella» con la compra de dos terrenos por parte de la Municipalidad de Santo Domingo, administrada por el alcalde RN Dino Lotito. Y aunque se trata de dos polémicas compraventas a un precio muy por encima de las respectivas tasaciones, sólo el que afecta a la Municipalidad de Santiago administrada por la alcaldesa PC Irací Hassler ha tenido amplia repercusión nacional.

Bajo este contexto, la teleserie suscitada en la provincia de San Antonio está teniendo un nuevo capítulo por estos días, luego que el alcalde RN Dino Lotito se refiriera al tema en entrevista con un medio local, aunque con una versión que causó impresión y hasta molestia en algunos de los concejales que han llevado lo ocurrido a fines del año 2021, tanto a la Contraloría General de la República como al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que abrió una investigación.

Cabe hacer presente que tras la publicación de este artículo a fines de junio, asesores cercanos al senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quienes también trabajan en el Municipio de Santo Domingo; al igual que cercanos al consejero regional (core) Roy Crichton (DC); se acercaron a Puranoticia.cl para ofrecer una entrevista con el alcalde RN Dino Lotito, sin embargo ninguna de las gestiones funcionó porque la máxima autoridad comunal se negó a realizar la entrevista por otra vía que no fuera pregunta/respuesta por escrito.

LO OCURRIDO

Una situación similar a la polémica y bullada compra de la ex Clínica Sierra Bella, por parte del Municipio de Santiago, es la que se vivió el 2021 en Santo Domingo, cuando el Concejo Municipal aprobó en dos oportunidades la adquisición de dos terrenos, pagando por el segundo un precio muy por encima de la tasación realizada.

La primera adquisición, vía trato directo, fue del inmueble denominado «Lote 1», con una superficie de 6.489 m2, pagado a la sociedad «Inmobiliaria Puerto Nuevo Sociedad de Responsabilidad Limitada». Si bien, las tres tasaciones efectuadas fluctuaban entre los $1.100 millones y los $1.750 millones, se decidió comprar en $980 millones.

La segunda, en tanto, también en trato directo, consistió en la compra del terreno denominado «Lote 4 A-2», de 18.003 metros cuadrados, y propiedad de la misma sociedad «Inmobiliaria Puerto Nuevo Sociedad de Responsabilidad Limitada». Acá hubo cuatro tasaciones, entre $848 millones y $2.300 millones, sin embargo el Concejo Municipal tuvo a la luz sólo tres, entre $2.100 millones y $2.300, acordando esta vez comprar el espacio en la suma más alta.

¿Qué pasó con la tasación más conveniente? A juicio de los ediles que llevaron el tema a Contraloría, el CDE y la Fiscalía, la administración de Dino Lotito les ocultó la cotización solicitada al banco BCI, que ascendía a $848 millones. El Municipio, en tanto, explicó que el valor de esta cotización era muy disimil a la entregada por los tasadores locales.

LA EXPLICACIÓN DEL ALCALDE

El "caso «Sierra Bella» de Santo Domingo" fue abordado este fin de semana por el alcalde Dino Lotito, quien explicó a la prensa local que "necesitábamos desarrollar un proyecto, buscamos terrenos disponibles y encontramos tres. Pedimos seis tasaciones, nos cercioramos de que hubiera recursos disponibles y finalmente pedimos la aprobación del Concejo Municipal".

La autoridad comunal también sostuvo que "lo que se adquirió tenía un valor de 4,17 UF el metro cuadrado y el otro terreno que, además, no estaba 100% disponible, porque no tenía factibilidad de agua potable y no estaba subdividido, valía 4,5 UF el metro cuadrado. Y, por último, esto se llevó a votación del Concejo Municipal".

"Los concejales podrían haber rechazado. No entiendo por qué hablan de presión si autorizaron la búsqueda de un terreno. Además, de los tres concejales que están sembrando la duda, dos votaron a favor. Tuvieron todos los antecedentes a mano y de igual forma uno de ellos llevó el tema a la Contraloría, la que se pronunció al respecto", continuó Lotito en su reflexión.

Además, comentó que "mandamos respuesta de las cinco consultas que nos hicieron, cuatro fueron satisfactorias y una dice que no objeta la compra ni el proceso en sí, sólo objeta que se debería haber considerado la cuarta tasación dentro del análisis. Presentamos los argumentos y estamos esperando la respuesta de Contraloría sobre ese tema. La compra no está objetada en ningún caso".

Respecto de la tasación que no se presentó ante el Concejo, explicó que "se dice que se ocultó una tasación y lo que pasó es que se descartó porque no calificaba dentro de sus aspectos, no estaba bien hecha, y se asemejaba al avalúo fiscal. Las tasaciones las pidió el Municipio, no los concejales. Se dice que compramos el terreno más caro: falso, compramos el más barato de las dos propuestas que había".

Finalmente expuso que "se habla también que el terreno era un botadero de escombros, eso también es falso. Tenemos dentro de los antecedentes que se entregaron para la aprobación, el visto bueno del Serviu, que dijo que cumple con todas las especificaciones necesarias para construir viviendas sociales. Se dicen cosas que en realidad no son".

MOLESTIA DE CONCEJALES

Puranoticia.cl tomó contacto con concejales de Santo Domingo, quienes expresaron su impresión por las palabras emitidas por el alcalde Dino Lotito.

En primer lugar, el concejal Germán Mayo (Ind.-UDI) indicó que "lo primero que habla (el Alcalde) es que participó de un proceso en Contraloría. Eso es efectivo, pero ese proceso ya se sancionó e indica que se debe hacer un sumario a la Municipalidad. Él indica el del proceso anterior, pero no el que se tiene que hacer a la Municipalidad y que eso ya cambió a la Contraloría General de la República, que pidió los antecedentes para tomarlos en Santiago. Hay un sumario que la Contraloría General tiene que hacer a la Municipalidad, por tanto no puede decir que ha aportado antecedentes".

"Hace ver también que no hay tasaciones ocultas, cuando efectivamente se ocultó una tasación en forma y en tiempo. Es más, la última tasación, la más alta de 4,25 UF el metro cuadrado, si ve la fecha de tasación del banco, es anterior a la emisión de la última tasación. No es que hayan habido cuatro tasaciones, sino que cuando llegó la del banco buscaron una tercera y ocultaron la del banco. Entonces es más grave aún", dijo.

Luego, la concejala María Jesús Rodríguez sostuvo sobre la entrevista de Lotito que "lo principal es que están dejando la tasación de un banco como si estuviera obsoleta, están dejando mal a una institución de tradición. Eso ya es una imprecisión".

A eso añadió que "lo más importante es que con esa cantidad de recursos se podrían haber dado soluciones habitacionales a más personas. Hoy el déficit comunal son de 300, más todas las que vienen, que es algo de no terminar, y con esa cantidad de recursos se podría haber dado a muchas más de lo que les estamos dando".

"MINIMIZA INVESTIGACIONES"

En tanto, el concejal Matías Rodríguez (RN) apunta a que "creo que el Alcalde minimiza los aspectos que está investigando principalmente la Contraloría, porque el CDE esperará el pronunciamiento de Contraloría para seguir acorde a lo que les compete. Entonces, creo que el fallo de Contraloría el Alcalde lo minimiza bastante, porque a mi parecer tener cuestionado por qué no se incluyó una tasación del banco de muchos años de la Municipalidad, es algo particular y antojadizo".

El correligionario del alcalde Lotito dijo también que "creo que se defiende bastante bien, en el sentido que traspasa incluso la responsabilidad al Concejo Municipal, diciendo que aprobamos. Me llama la atención porque aprobamos, pero lo que la comunidad no sabe es que previamente al Concejo Extraordinario que derivó en la aprobación, nosotros pedimos varios antecedentes y principalmente hicimos un acuerdo para destinar recursos para comprar terreno para viviendas, que según lo que nos planteó el administrador, era lo único necesario para tener asegurados los subsidios".

"Estábamos todos de acuerdo en pos de avanzar en soluciones habitacionales, así que hicimos el acuerdo, pero el Alcalde y el administrador del momento pujaron de manera urgente, que si no comprábamos ese terreno se nos iban a ir los subsidios. Esa fue una urgencia clave en la compra de este terreno, porque a pesar que en un principio se nos presentaron los antecedentes básicos para aprobar, teníamos otras opciones en pos del mismo objetivo. Sin embargo, ellos nos presentaron esta suma urgencia porque tenían subsidios asegurados y había una presión grande por si cambiaba el Gobierno y nos quedábamos sin subsidios", agregó Rodríguez.

De igual forma, sostuvo que "después de aprobada la compra de ese terreno, nos dicen que los subsidios no se podían asegurar, que nunca estuvieron asegurados, y que el apuro que tanto nos dijeron nunca fue un apuro real. Entonces eso para mí fue muy decepcionante, en el sentido que tomé mi decisión de que tengo antecedentes básicos, sin saber que hubo una cuarta cotización y que estaba fechada incluso antes, pero que por no presentar un monto más bajo y ser más reales con el precio, la descartaron y eso fue post-acuerdo".

¿LAVADO DE IMAGEN?

Respecto a la entrevista del alcalde Dino Lotito, la concejala María Jesús Rodríguez comentó que "eso fue un lavado de imagen, porque claramente tiene que responder a todo lo que se ha visto, ya que en ningún terreno de Chile ni del mundo va a valer eso al valor que se compró", agregando que "no se ha dado ninguna respuesta razonable, está abierta en el aire".

Por su parte, el concejal Matías Rodríguez manifestó que el Alcalde "apela a dos puntos en este lavado de imagen: primero, a que durante años las viviendas no se tomaron en cuenta y que él fue un promotor desde su tiempo de concejal. Nunca vi que pujara por el tema de viviendas. Creo que fue algo que pudo diagnosticar en su campaña a Alcalde, pero no era un eje de su programa. Al contrario, era un concejal muy rígido y fiscalizador de hasta el último peso, preocupado que cada inciiativa del anterior alcalde Fernando Rodríguez estuviera tremendamente sustentada, entonces me llama la atención la volatibilidad con la que ha tomado el tema de la compra y el gasto. Él queda como que siempre quiso las casas, pero siento que no es así.

Finalmente el concejal Mayo sostuvo que "el Alcalde, hasta esta entrevista, nunca había dado explicaciones de su proceder, y ahora tampoco las dio. Él se escuda que esto fue aprobado por el Concejo; claro, pero con falta de antecedentes y mintiendo respecto a que la tasación no estaba en ese minuto, cuando ellos la tenían guardada en un cajón".

